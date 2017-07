Abad: “De repente todos se dieron cuenta de que la política es estar cerca de la gente”

El jefe de campaña de Cambiemos en Mar del Plata, diputado Maximiliano Abad, se refirió a la campaña que viene desarrollando el oficialismo en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, la agenda actual del gobierno y el rol de la oposición. Simple y de manera contundente se refirió al Intendente Carlos Arroyo “El Intendente no es candidato. Es Intendente. Como tal tiene una responsabilidad institucional y la está cumpliendo”

Abad habla incansablemente por teléfono durante la entrevista. En pocos minutos dialoga con un alto funcionario de la Rosada, sobre la visita del Jefe de Gabinete, Marcos Peña a Mar del Plata; con un histórico referente del radicalismo nacional y con personas de su equipo. Parece controlar cada detalle de lo que sucede en la campaña de Cambiemos.

¿Cómo estás viendo el desarrollo de la campaña?

Se está trabajando muy fuerte y de manera muy profesional. Hay un gran equipo que está caminando toda la ciudad, hablando, escuchando a la gente. La campaña es intensificar lo que venimos haciendo desde hace dos años de manera ininterrumpida: estar cerca de los vecinos, aprender de ellos. Por eso las acciones más importantes son de cara a la gente, en sus casas, en sus barrios, en sus comercios. Ya no hay espacio en Argentina para no escuchar, eso cambió y es mérito de esta gestión.

¿Ahora todas las campañas les copiaron un poco el modelo?

Pareciera que de repente todos se dieron cuenta de que la política es estar cerca de la gente. Pero hay una diferencia: para Cambiemos el timbreo y la recorrida no es una estrategia de marketing electoral, porque de ser así no tendríamos ya cientos de charlas con vecinos en estos dos años. Es parte de la lógica con la que pensamos la gestión. Y eso se pone en juego en esta elección: seguir por este camino y afianzarlo, o volver a lo anterior.

Una elección de medio término siempre es un mensaje para el oficialismo ¿Qué evaluación haces de los dos años de gestión?

Hay una agenda en marcha que puso nuevamente los temas de fondo en discusión. Siempre hablamos de desarrollo y crecimiento, pero ¿Se puede crecer con mafias enquistadas?; ¿Se puede alcanzar el desarrollo con una obra pública con sobreprecios o inexistente?; siempre decimos que queremos seguridad, pero ¿Puede ser seguro un país con policía mal formada y sin equipamiento?; exigimos justicia, pero ¿Es realmente independiente del poder político? ¿Puede el país del futuro tener en una banca a De Vido?

El oficialismo no logró expulsarlo en Diputados…

Ahí tenés un ejemplo claro de las dos concepciones, y quién está parado en cada vereda. El oficialismo no sólo planteó la expulsión de De Vido, sino la cuestión de fondo que es terminar la impunidad en Argentina: dejar en claro que la política no debe amparar la corrupción. No se pudo porque hubo protección, pero también es verdad que se puede mirar la mitad llena del vaso: se le dijo en el recinto, mirándolo a los ojos, usted es un traidor a la patria, una vergüenza para el sistema. Si miras unos años para atrás eso era imposible. Siempre cuesta cambiar, pero se están dando pasos muy firmes.

Respecto de Mar del Plata, ¿Cuál es el rol del intendente Arroyo en la campaña, después del debatido cierre de listas?

El Intendente no es candidato. Es Intendente. Como tal tiene una responsabilidad institucional y la está cumpliendo. Cambiemos en Mar del Plata es más que el Intendente, incluso que los candidatos que integran las listas. Hay detrás un equipo muy grande, que se suma al equipo de la Provincia de Buenos Aires con un mensaje claro y concreto. No debemos centrar el análisis solamente en las personas. Vilma Baragiola y Franco Bagnato encabezan una lista conformada por todos los espacios políticos que componen Cambiemos, y se está trabajando muy bien en un equipo que me tocó coordinar a mí y que tiene en claro la dirección que tomamos. Eso va más allá de las personas, te diría que es una fuerza que se instaló y que está haciendo que todos revisen sus formas y procedimientos para hacer política, porque la gente se puso firma y así lo exige. Es un cambio más amplio y complejo que esperamos consolidar en las urnas.