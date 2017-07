Lanzan campaña gratuita de detección de Hepatitis C, una efermedad que afecta a 400 mil argentinos

El viernes 28 de julio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis Virales. Desde ese día y hasta el 28 de agosto se realizará una campaña de detección de la hepatitis C en Mar del Plata, Mar Chiquita, Coronel Vidal, Pinamar, Villa Gesell y Tandil. La iniciativa es impulsada por la Fundación Mar del Plata Trasplante y es el cuarto año consecutivo que se realiza y los interesados pueden acercarse a los puestos sin turno y realizarse el testeo gratuito, que consiste en un sencillo análisis de sangre.

La hepatitis C afecta a más de 400 mil argentinos, la gran mayoría de los cuales no lo sabe. Es una enfermedad grave que hoy se puede curar, por eso es tan importante detectarla antes de que haga daño. Además de los centros en los que se puede realizar el análisis gratuito, del 31 de julio hasta el 6 de agosto habrá un móvil de extracción de sangre frente a la Catedral de Mar del Plata.

El Dr. Diego Fernández, Presidente de la Fundación y Jefe de Programa de Trasplante Hepático de Mar del Plata, explicó que “por lo general, la hepatitis C no presenta síntomas hasta los estadios más avanzados, en los que ocurre un deterioro mayor del hígado, con estado cirrótico, cáncer o necesidad de realizar un trasplante. El paciente puede tener entre 20 y 30 años el virus y no saberlo, lo que implica un riesgo tanto para su salud como para la de la comunidad, ya que puede contagiar a otros”. A su vez, hasta 1992 no se conocía el virus, por lo que no se buscaba en los análisis de sangre. Cualquiera puede haberlo contraído por una transfusión de sangre o hemoderivados, procedimientos médicos u odontológicos sin la esterilización correcta, tatuajes o piercings, habiendo compartido afeitadoras o cepillos de dientes, entre otros.

“Solamente un pequeño porcentaje de quienes tienen hepatitis C sabe que la padece. Por ese motivo, es fundamental que todos los individuos, fundamentalmente los adultos mayores de 40 años, se realicen -aunque sea una vez en la vida- el test de la hepatitis C. Con la confirmación del diagnóstico, hoy en nuestro país contamos con tratamientos que curan a más del 95 por ciento de los pacientes. Por eso es importante detectarla y tratarla tempranamente, previniendo las complicaciones graves de salud que puede traer aparejadas con el tiempo”, completó el Dr. Fernández, quien además es Jefe del Programa de Cirugía Hepatobiliar y de Hepatología.

Con los test de diagnóstico disponibles, la buena formación de nuestros médicos hepatólogos y la disponibilidad de medicamentos que curan, se puede pensar en cumplir con el objetivo de erradicar la hepatitis C. Esta iniciativa representa un pequeño paso hacia esa meta. Entre los síntomas que pueden aparecer, aunque de forma tardía, se encuentran tener un tono amarillo en la piel o en los ojos (ictericia), hinchazón del vientre por los líquidos que se acumulan debido a la falla hepática, hemorragias en las encías, orina o materia fecal o la detección de un tumor en el hígado.

Los interesados pueden acudir en nuestra ciudad a España 1678 (Laboratorio) o frente a la Catedral de Mar del Plata, Mitre 1780 desde el 31 de julio. Y también en la zona: Villa Gesell: Laboratorio Abraham, Av. 3 1973; Pinamar: Hospital Comunitario, Av. Enrique Shaw 250; Tandil: Hospital Ramón Santamarina, Gral. Paz 1406 y Coronel Vidal y Mar Chiquita: Hospital Eustaquio Aristizabal, Belgrano 252. Para todas las localidades, las extracciones se realizan de 7:30 a 10:30.