El ex Velez y Boca, Leandro Somoza firmó contrato con Aldosivi

El experimentado volante central Leandro Somoza se convirtió en un nuevo refuerzo del Club Atletico Aldosivi de cara al torneo Nacional B 2017/2018

Debutó en el año 2001 y obtuvo el Torneo Clausura de 2005 con Vélez Sarfield . Se destacó como un mediocampista central de recuperación y orden. En Julio de 2006 es transferido al Villarreal de España en alrededor de 4 millones de Euros. A mediados de 2007 Villarreal lo cede a préstamo por un año al Real Betis.

En Julio de 2008 regresó a su club de origen en Argentina, Vélez Sarsfield, donde estuvo muchos meses inactivo por una fractura en un partido contra San Martín de Tucumán. Allí se lo esperó para su recuperación y en enero de 2011 Somoza fue transferido de Vélez Sarsfield para pasar a Boca Juniors. El pase se hizo efectivo por 700 mil dólares, pagados a Villarreal (u$s 200.000) y Vélez Sarsfield(u$s 500 000). Su contrato se realizó a 2 años y medio.

Debutó contra Godoy Cruz en un partido en el que Boca fue derrotado por 4 a 1.

Su primer gol en Boca lo marcó en la Bombonera por la Copa Libertadores ante Fluminense. Empatando un partido que Boca terminó perdiendo por 2 a 1. Quitándoles el invicto de 36 partidos. Su segundo gol lo convirtió jugando contra Independiente por la Copa Sudamericana, un partido que terminó 3 a 4.

Luego de dos temporadas en Boca. No se llegó a un acuerdo con la dirigencia y no renovó contrato.

En junio del 2013 se concretó su traspaso como jugador libre al Club Atlético Lanús. En la fecha 7 del Torneo Inicial 2013, anota su primer gol contra Argentinos Juniors en la victoria de su equipo por 8 a 5.

En enero del 2015 se convirtió en jugador del Club Atlético Vélez Sarsfield