Looking Up llega a Mar del Plata presentando su segundo EP “Somos Dos”

Looking Up la joven y exitosa banda, llega a Mar del Plata presentando su segundo EP “Somos Dos” que contiene el single “Ella” su primer corte difusión y además promete recorrer éxitos que tanto gustan a sus fans. La cita será el viernes 28 de julio – 19hs- en Teatriz ,

Elegida por Fifth Harmony para abrir su show en Argentina en DirecTV Arena, Looking Up son una “boyband” integrada por seis jóvenes músicos, dueños de un estilo personal que enamora a miles de fans a través de las redes sociales.