Pedirán que se impute al joven que intentó ahorcar a Magdalena por Tentativa de Homicidio

Después del episodio vivido este sábado a la noche por una joven que había concurrido junto a una amiga a la cervecería Blühen de la ciudad, donde un chico la tomo del cuello e intentó ahorcarla en el lugar, el abogado de Magdalena Bonavetti anunció en diálogo con “el Retrato…” que pedirá que se impute a Agustín Ficicchia por el delito de tentativa de homicidio.

En tal sentido, Juan Manuel Rivero Clauso, (FOTO) manifestó que “l a causa quedó caratulada por el delito de lesiones leves” y comentó que su intención es recabar información de distintos testigos que presenciaron el episodio como también conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad “para que los hechos se califiquen como tentativa de homicidio, que es bastante más grave en cuanto a la escala penal”.

“El hecho fue de una gravedad tal que sino la soltaba la podría haber llegado a matar, por la fuerza que estaba aplicando y el color corporal que tenía la joven que estaba perdiendo el conocimiento y no sentía las piernas”, sostuvo el abogado que se presentará este martes como particular damnificado en la causa y agregó que también irán por la vía civil “para conseguir un resarcimiento económico”.

“La excarcelación la dan porque al ser un delito con una escala penal tan baja no hay riesgo mayor de entorpecimiento del proceso o peligro de fuga. La persona no va a estar estimulada a escaparse, pero distinta es la situación de una tentativa de homicidio, en donde la escala es mayor y los riesgos son otros”, aseguró y agregó que también el caso “podría adecuarse a una Tentativa de Homicidio Calificado por Violencia de G énero”.

En ese contexto, Magdalena, la víctima del episodio, detalló en conversación con “el Retrato…”: “El sábado fuimos a esta cervecería con una amiga sobre las 22 y al lado había una mesa con tres chicos de entre 23 y 28 años que nos empezaron a hostigar durante toda la noche, aprovechando los momentos que una iba al baño”.

“Me invitaba a fumar porro afuera y yo le decía que no”

“Durante la noche se me acercó unas 3 veces. Me invitaba a fumar porro afuera y yo le decía que no. La última vez que se me acerca me dice que estamos tan buenas que intimidamos. Le pido que por favor nos deje de molestar”, relató la joven.

Y rema rcó que en ese momento “ quien luego identificaría como Agustín Ficicchia (FOTO) se enoja y se le pone frente con frente a mi amiga, se puso violento y le quiere pegar a ella” a la vez que comentó que entonces lo toma del hombro y él la agarra del cuello. “Es un tipo que sabía lo que hacía, porque en cuestión de segundos me quedé sin aire. Me apretó fuerte”, expresó.

“Había algunos chicos que lo intentaron separar de mí, pero él estaba ensañado en estrangularme”, indicó la joven y explicó: “Se me vencían los brazos, no tenía fuerzas para sacarlo, entonces caigo y en el suelo me seguía ahorcando. Me largué a llorar cuando logran sacarlo”.

A su vez, afirmó que desde el bar llaman a la policía, quienes se llevaron detenido al joven. “Fui a la comisaría a hacer la denuncia a la comisaría segunda, donde estuve de las 2 y media hasta las 5 y media de la mañana y en ningún momento me brindaron ayuda psicológica ni me preguntaron si estaba bien ni nada”, aseguró Magdalena a la vez que cuestionó que desde la policía no querían brindarle la identidad del agresor.

“Después que llegué a mi casa, me tuve que ir a un médico particular y pagar yo la consulta, porque tenía muchos dolores. Me llamaron al día de la siguiente desde la Fiscalía y me avisaron que este chico estaba detenido”, señaló y comentó que en la tarde se entera por los medios que “por falta de antecedentes lo liberaron”.

“Sino fuera por los chicos que intervinieron, este pibe me mata”

Por otro lado, expresó que “sino fuera por los chicos que intervinieron, este pibe me mata, porque no tenía intención de soltarme. Estaba ensañado en apretarme cada vez más fuerte. No aceptó un no, como respuesta” a la vez que apuntó: “Me llama la atención que este acto de violencia sea en un bar y de una manera tan impune. Voy a seguir con los procesos judiciales pertinentes”.

Por último, indicó que “alcohol había tomado. Sus amigos estaban muy ebrios, se caían, pero él parecía bastante consciente igual. La policía lo revisó y no le encontró nada, pero las ´personas que estaban con él se llevaron sus cosas, asi que no sé”.