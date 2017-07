Burlando “Hay una cofradía en la política que no permiten la apertura y la participación”

El mediático abogado Fernando Burlando y pre candidato a diputado por el Frente Unidad y Lealtad, espacio que lidera el intendente bonaerense Mario Ishii, estuvo en Mar del Plata. Habló sobre la actualidad política y el peronismo: “los únicos que pueden generar transformación somos los peronistas”.

Acompañado por el Jefe de gabinete de José C. Paz, Gastón Yañez, el pre candidatos locales a concejales Néstor Nardone y Alicia Ledema entre otros, el reconocido abogado se expresó sobre la situación actual del peronismo, partido del que forma parte y que en estas elecciones disputará con el espacio de Florencio Randazzo.

“Cuando analizamos los problemas de cada una de las personas con las que hablamos, por ejemplo hoy en el puerto, vemos que no hay actitudes peronistas. Cuando hay inflación no hay peronismo, cuando se desatiende a los sectores más castigados no hay peronismo y la gente es esencialmente peronista. Creemos que las ideas del justicialismo renovadas es lo único que puede sacar adelante al país”.

Al respecto, dijo que ve un país donde “el comercio es muy cerrado, los impuestos muy elevados, hay evasión grande que no va a decrecer si los costos no bajan. Un gasto público sobredimensionado. Realmente una situación crítica la que se vive”. Agregó que “los únicos que tienen la posibilidad de generar transformación o revolución está el ADN del peronista”.

También, se refirió al polémico cierre de listas, donde su espacio estuvo a punto de no poder competir en las internas contra el ex Ministro de Transporte: “hay una cofradía en la política que no permiten la apertura y la participación de los otros. El político no te abre la puerta, hay un vedetismo terrible que es egocéntrico y mezquino”.

Asimismo, manifestó que lejos de estar desapareciendo el peronismo “está resurgiendo, creo que podemos llamarnos el nuevo peronismo”. Preguntado por qué país cree que será este después de las legislativas de octubre, dijo que cree pertinente “eliminar aquellas cosas que no son inversión sino costo en el Estado. Hay que acotar los fondos, a cuánta gente le podemos ayudar o dar de comer con ese dinero”.

Por otro lado, se refirió a su misión: “Hoy si me preguntas a mi qué ve la gente en los políticos, te digo que no los ve como aquellos que pueden solucionar sus problemas. A mí me gustaría cambiar eso, quisiera que la gente vuelva a ver al político como aquel que puede ayudarlo y mediar con sus problemas”.

Con respecto a cómo vio la ciudad en su visita, remarcó que “el puerto atraviesa por una enfermedad histórica que se ha agravado en estos últimos meses, me parece que se trata de un sector poco abrazado por la Ley, hay que hacer un trabajo minucioso ahí”.

Gastón Yañez: ” Es un gobierno que trabaja para los ricos”

Por otra parte, el Jefe de gabinete de José C. Paz, Gastón Yañez fue contundente al afirmar que “da la sensación de que se está yendo hacia el lado del empresariado. Es un gobierno que trabaja para los ricos. Y los derechos que vino adquiriendo el trabajador parecería que están al borde de perderse. Hay que reforzar en materia de derechos, no se puede ir para atrás”.

También se refirió a la sociedad post elecciones, dijo que no se hizo en la política, sino que se sumó para “ser una alternativa”: “pienso que somos la opción del día de mañana. Los candidatos de hoy ya pasaron todos por cargos públicos y no han funcionado. Me parece que apostar a la gente nueva es la clave para generar esperanza”.