Mirta Tundis: “La flexibilización laboral es volver atrás y no lo podemos permitir”

La actual diputada nacional del espacio político que lidera Sergio Massa, 1País, estuvo en Mar del Plata y se refirió a la realidad económica y política del país, sobretodo de las medidas que buscarían hacer una reforma laboral a nivel nacional

Mirta Tundis estuvo en la ciudad en el marco de una charla en la Escuela de Gastronomía del Sindicato de Gastronómicos, acompañada por la referente local Mercedes Morro dialogó con “el Retrato…” indicando que “si Cambiemos gana en estas elecciones podrían aplicarse medidas como la reforma laboral”.

“La flexibilización laboral es volver atrás y no lo podemos permitir. Una cosa es la industria de los juicios, los caranchos como ellos dicen, y otra cosa es la flexibilización laboral que es llevar al trabajador a los años 30, donde se van a perder todos los derechos y conquistas que tantos años de lucha implicaron”.

Asimismo, dijo que desde la fuerza que representa, 1País, “vamos a impedir estos cambios que perjudican a la gente y a su economía. Tenemos proyectos en otro sentido, por ejemplo poder beneficiar a los empresarios cuando tomen empleados, queremos que inviertan en instrumentación dentro de las medianas y pequeñas empresas para que se dé más trabajo”.

A su vez, la diputada se refirió a la situación local y puntualmente a las necesidades que presentan los jubilados. Dijo que “la situación es de mucho riesgo. Hoy en la charla un jubilado planteaba, porqué no nos aumentan la jubilación ya que no nos cubren la totalidad de los medicamentos, así por lo menos podemos comprarlos. Él lo demuestra, cobra un sueldo que no le rinde y tiene pésima atención en centros y salas de salud”

Agregó que la reparación histórica de Macri “no le significó absolutamente nada, porque implicaron $50, $100 o $200 y no se traducen en una mejora en las condiciones de vida”. Además, dijo que “cuando uno dice el 47% de los niños están con problemas de desnutrición en la Argentina, la situación de los jubilados no es diferente. Están desnutridos, se enferman más porque no pueden comprar determinados productos alimenticios”.

Preguntada por la situación de los hospitales y clínicas en la ciudad, aseguró que “hemos escuchado a muchos jubilados que los han sacado de clínicas, que los mandan al interzonal, que ahí no hay alta complejidad y esto afecta su salud. Ojala puedan atenderse en el Exmsha y puedan abrir quirófanos donde la gente reciba los tratamientos que precisa y no tenga que andar deambulando de una institución a otra”.

Agregó que “también sabemos que el Hospital de la Comunidad no quiere recibir más afiliados del Pami y muchas veces está restringiendo su atención. Es una situación desgraciada para quienes viven en esta ciudad”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de extender la edad jubilatoria, dijo que le parece una “barbaridad” dicha medida. “Me parece que proponer mantener personas en un trabajo y no abrir otras posibilidades de primeros empleos para la juventud con la falta de trabajo que hay no tiene congruencia. No es el momento para hacer eso, desde 1País no vamos a acompañar esa medida”.