La Gobernadora prometió que no parará “hasta que Mar del Plata se ponga de pie”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal dijo en Mar del Plata, que “hoy se gobierna con la verdad, honestidad y transparencia” y aseguró que “no vamos a parar hasta que Mar del Plata se ponga de pie”.

Vidal encabezó este mediodía una rueda de prensa en en la zona de Playa Grande junto a la diputada nacional Elisa Carrió, y los precandidatos de Cambiemos, Franco Bagnato (a senador provincial) y Vilma Baragiola (a concejal).

“Hoy les venimos a pedir el voto para seguir combatiendo al narcotráfico, para seguir mejorando la ruta 88 que une a esta ciudad con Necochea. Durante muchos años nos han robado en nuestro país y hoy estamos sufriendo esas consecuencias, estamos evitando una guerra civil y ser Venezuela, cosa que se hace si cambiamos el sistema” resaltó.

FELICES. Vilma Lilita y María Eugenia se mostraron felices en la rueda de prensa

Dijo: “somos un equipo y trabajamos para enfrentar dificultades como el paco y las inundaciones, por ejemplo, en la provincia. Hoy se gobierna con la verdad, la honestidad y la trasparencia”

Vidal aseguró que está “comprometida” con la provincia de Buenos Aires y destacó que en Cambiemos, los dirigentes no usan sus cargos para “ser presidentes ni para especular con ningún cargo político”.

“Venimos trabajando para enfrentar las dificultades, no empezamos ahora por la campaña. Se pueden hacer actos, se pueden llenar estadios y decir muchas cosas. Nosotros no subestimamos al votante bonaerense, no usamos a esta provincia para ser presidentes ni para especular con ningún cargo”, aseguró Vidal.

La Gobernadora sostuvo que en 2015 “fue el triunfo de un voto de cambio profundo, de rebelión y dignidad” el que venció a un “sistema que, de una manera mafiosa, consolidó la pobreza y pretendió someter a millones de bonaerenses por muchos años”.

“No son los que gobernaron los últimos 25 años los que van a dar las respuestas, los que antes de irse, y a último momento, firmaron un decreto que perjudicó el trabajo del puerto de esta ciudad (Mar del Plata) y le dio beneficios extraordinarios a los puertos patagónicos”, puntualizó. Y concluyó: “Fue el Presidente (Mauricio Macri) quien derogó ese decreto. Ahí está nuestro compromiso”.

DIALOGO. Lilita Carrió junto al Juez Federal López y el doctor Andrés Barbieri