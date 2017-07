Daniel Sosa lanzó su candidatura oficial como concejal en Mar del Plata

En el marco de las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán el segundo fin de semana de agosto en la ciudad, el representante del partido Mar del Plata, Puerto y Región, Daniel Sosa, lanzó su precandidatura oficial como concejal y en diálogo con “el Retrato…” mostró su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad.“Algo mal están haciendo lo que están en funciones”, apuntó y aseguró que “en el municipio se dedican nada más que a pagar los sueldos”.

En tal sentido, el partido que encabeza el ex concejal y actual precandidato apunta a una fuerte impronta hacia la producción y el empleo con protagonismo del puerto marplatense. “Formamos este espacio hace más de un año con la idea de fortalecer el vecinalismo en la ciudad“, indicó el dirigente.

“Nuestra lista está formada únicamente por gente de barrios de Mar del Plata, que son quienes saben realmente dónde están los verdaderos problemas”, sostuvo Sosa a la vez que detalló que llevan gente del barrio Hipódromo, Belgrano, Las Heras, El Martillo, el Bosque, de Batán, de Sierras de los Padres y de la ciudad. “Es una lista amplia y la idea es que el vecino sea el protagonista de esto”, indicó.

Asimismo, se refirió a que desde su partido“se está haciendo fuerte hincapié en el trabajo y sabemos generarlo” a la vez que resaltó su labor desde el concejo con la Subsecretaría de Producción. “Arroyo después puso a Toti Flores que venía a cobrar el sueldo solamente y se fue desvirtuando el motivo por el cual fue creada la Subsecretaría”, apuntó.

Y agregó: “Nos interesa el presente y el futuro, pero tenemos que decir de donde salió el pasado y como hacemos para no ser más de lo mismo, porque hay concejales que estado y no han tenido un proyecto como la gente”.

Sosa se lamentó en que ve a “Mar del Plata mal, lo dice toda la gente. Los barrios del Sur están detonados, el norte también y el mismo centro incluso”, describió el precandidato a concejal y puntualizó en que “hay calles que el colectivo no pasa, porque no se han mejorado”.

Por otro lado, se refirió al proyecto que busca instalar un Metrobus en Mar del Plata y cuestionó que “no hay una voz que le haga ver a Nación y Provincia para qué sirve el Metrobus, que está bueno que venga y haga modernizar la ciudad, pero hoy hay que hacer el esfuerzo por la gente y dar trabajo, que trae soluciones para muchísimas cosas”.

“Desde el Concejo se puede crear trabajo”

“Más allá de la economía nacional, desde el Concejo se puede crear trabajo, se puede facilitarle al que quiere invertir y de esa forma, el que invierte en montar sus negocios, genera trabajo”, expresó el representante de Mar del Plata, Puerto y Región y resaltó que la ciudad cuenta “con el mayor puerto pesquero de Sudamércia, turismo, canteras, sierras, un parque industrial con fábricas pesadas y una industria farmacéutica muy buena”, pero que sin embargo “tenemos la mayor desocupación del país”.

En relación a lo anterior, indicó que “algo mal están haciendo lo que están en funciones, porque esto no es nuevo y no han sabido a nivel local transmitir a las autoridades nacionales, sino que en el municipio se dedican nada más que a pagar los sueldos y no se apoyan en el empleado municipal”.

“Ahora está de moda tirarle la culpa al empleado público, sin embargo cuando la cabeza funciona es un buen aliado y buen elemento para Mar del Plata, pero no saben gestionar”, sostuvo Sosa y añadió que pusieron a disposición del Municipio el teléfono del Director de Relaciones Institucionales entre Municipio en la provincia, el cual tenía destinados 30 millones para Mar del Plata, “y todavía no lo llamaron”.

“Lo que pasa y lo que necesita Mar del Plata”

Seguidamente hizo hincapié en lo que viene para la segunda parte del año, luego de las elecciones de agosto y manifestó que “uno es positivo por naturaleza, porque trabajando y haciendo bien las cosas se puede avanzar. En el gobierno hay gente con buenas intenciones también a nivel provincial y nacional, pero hay que orientarse a lo que necesita la ciudad”.

En relación a lo anterior, señaló que por eso “el partido es netamente vecinal” y aclaró: “Podemos transmitir lo que pasa en Mar del Plata y lo que necesita Mar del Plata. De esto se sale con mucho trabajo y con honestidad”.

“De 2012 a 2016 tuvimos el control de la pesca en toda la provincia. Con mi equipo no tenemos una sola denuncia de corrupción y controlábamos el equivalente a mil 200 millones de dólares entre exportación y mercado interno que tiene la provincia de Buenos Aires”, concluyó Sosa en conversación con “el Retrato…”.