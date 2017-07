Los taxistas y su termómetro sobre las vacaciones… “ vienen como el país”

Si bien las vacaciones de invierno no son el fuerte de la ciudad en cuanto a la afluencia de turismo, los sectores que trabajan con él evalúan el receso como posibilidad de repunte de su propia economía. Según los taxistas encuestados para esta nota, las vacaciones vendrían algo flojas.

Gustavo trabaja en la parada de la Terminal, según él, “recién hoy empezó el movimiento. Durante la semana no se vio prácticamente diferencias con la temporada baja”. A su vez, agregó que “si no mejora este fin de semana, las vacaciones fracasaron porque hay movimiento en el centro, pero son en su gran mayoría marplatenses que tampoco se van de vacaciones, entonces el tiempo de ocio es en la ciudad pero a nosotros no nos genera mucho viaje”.

Por otro lado, deseó que “repunte porque no hay trabajo”. Con respecto al valor de la bajada de bandera, consideró que “por ahora está bien”. Lo que se pudo ver en la zona de la terminal, habla de un movimiento moderado de turistas.

Para Silvia, que desempeña su labor en la parada de La Rioja y Luro, “las vacaciones vienen como el país”, la conductora contó que “está muy caro vacacionar en Argentina, los que pueden se van a Chile o Brasil, que son destinos más económicos”, agregó que “ayer me contaba un pasajero que está pagando $1000 la noche, más salir a comer y moverte, tenés que vender un riñón”. Su evaluación parcial sobre la cantidad de turistas arribados es “menor a la del año pasado”.

Por otro lado, Alberto, que se ubica en la parada de 25 de mayo y España, dijo que “las vacaciones en invierno en Mar del Plata son siempre muy tranquilas. En general son más los que se van que los que vienen, viene gente pero se compensa con la que se va”.

Según él, que lleva “20 años arriba del taxi”, estas vacaciones se asemejan mucho a las del año pasado. Con respecto al precio del servicio, manifestó que “la bajada de bandera está $27,60, con lo que ha subido todo, el combustible, el mantenimiento del vehículo, como ha subido el resto de las cosas, yo creo que para antes del verano va a haber que ajustar ese número para arriba”.

Asimismo, Raúl, que también trabaja en la zona de la Terminal, se refirió a la posibilidad de abonar con tarjetas de débito y crédito. “Supuestamente para estas vacaciones estaríamos usando tarjetas, en eso se quedó con el gremio”. Sin embargo, la medida, que posibilitaría abonar con tarjetas y evitar el uso de dinero en efectivo, no se implementó aún.

Finalmente, Ruth, de la misma parada, hizo referencia a la manera en la que hoy se usa el servicio, “hoy el marplatense es consciente de las cuadras y los recorridos, osea, prefiere bajarse antes y caminar que esperar semáforos por ejemplo, o evita el centro, para que el tiempo arriba del taxi sea menos y así pagar menos”. Agregó que “no pasa con el turista porque no conoce pero el local ahorra por cuadra”.