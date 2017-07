Rugby: El Seleccionado Mayor entrenó por primera vez

En el Centro Naval, el Seleccionado Mayor de Mar del Plata se reunió por primera vez, de cara al inicio del Campeonato Argentino, pactado para el 4 de noviembre.

Mar del Plata es la primera Unión del país que tomó la decisión de comenzar las prácticas de su Seleccionado Mayor, que en este caso tiene como entrenadores a Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Guido Román y Jorge Pereyra.

De los 39 convocados para la oportunidad hubo varios ausentes, ya que las dos semanas de receso en el Regional Pampeano, hizo que varios se tomaran vacaciones. Además, unos 10 concurrieron a la práctica pero no pudieron realizar las actividades, por diferentes lesiones, el caso por ejemplo de Rafael Riego, centro de San Ignacio que hace más de 10 años que juega en el Trébol y está afectado a una recuperación de su rodilla o el caso de Guido Zingale, wing y capitán de Mar del Plata Club, quien el sábado sufrió la torcedura de su tobillo izquierdo y concurrió en muletas.



Luego de una corta entrada en calor, los entrenadores reunieron al plantel y “Nona” Urrutia fue tajante al decirles que “vamos a ir a ganar todos los partidos y vamos a ascender”.

Después de esa breve introducción, los forwards se quedaron con Urrutia y Etcheto, en tanto que los backs fueron con Román. Si bien la práctica fue corta, la misma fue intensa, que es la idea para estos primeros entrenamientos.