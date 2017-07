Pepe San Martín: “Somos peronistas de Perón y Evita, esa es nuestra bandera”

A poco menos de un mes de las próximas elecciones legislativas en el país, el ex delegado del Ministerio de Trabajo Provincial Y Secretario General de la CGT, José “Pepe” San Martín, que integrará la Listas 6 de Cumplir del Partido Justicialista dialogó con “el Retrato…”, manifestó que hoy “Mar del Plata está destruida” y que “esta gestión no ha hecho nada, sino que lo ha empeorado todo”.

En tal sentido, el dirigente que encabezará una de las listas del partido que lidera Florencio Randazzo a nivel nacional y mientras recorría el Puerto de la ciudad se entrevistó con “el Retrato…” y expresó: “Me había ido de la política un poco, porque me cansé del destrato del Kirchnerismo y Sciolismo”.

“El PJ quedó prácticamente sin nadie en la ciudad y con gente que no representa”, apuntó el dirigente a la vez que remarcó: “Mientras existamos peronistas que llevamos esta bandera, nunca va a desaparecer el partido”.

Y agregó que “la gente está esperando que aparezcan aquellos compañeros de lucha que siempre estuvimos al lado, acompañando” a la vez que indicó que el problema fueron los “ismos” en el sentido de que “el peronismo nunca se tendría que haber convertido en kirchnerismo”.

“Nosotros somos peronistas de Perón y Evita, esa es la bandera que llevamos. Queremos dejarle algo a estos pibes jóvenes, a los que hay que enseñar a militar, a estar al lado de la gente, que entiendan que se hace luchando y peleando”, sostuvo.

“Lamentablemente, Cristina no fue lo mismo que Néstor Kirchner”

Además, se refirió a que “es muy difícil en la Argentina de hoy conseguir trabajo” a la vez que reconoció que “muchas cosas” durante el gobierno de Néstor Kirchner “se hicieron bien y se beneficiaron los trabajadores, después hubo un proceso que cambió y lamentablemente, Cristina no fue lo mismo que su marido”.

En relación a lo anterior, el candidato por Acción Frente Justicialista cuestionó que “nos manejen” desde Buenos Aires y remarcó que “Mar del Plata está hoy por hoy destruida, hace años que estamos en esta situación, pero esta gestión no ha hecho nada, sino que lo ha empeorado todo”.

Además, ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si se pueden recuperar las bases del peronismo aseguró que “por supuesto que sí. Lo que hay que recuperar es el partido. Estos muchachos (N.de R: Refiriéndose a las actuales autoridades partidarias) en un momento dijeron “Estamos acá, ahora nos vamos a ir a jugar a otro lado” ( a Unidad Ciudadana)…y se fueron!!!. No pidieron licencia ni nada” enfatizando que “ellos fueron los que le hicieron mal al Peronismo…. Hoy no podemos sacar la víbora y meterla de nuevo”

Fue contundente al afirmar “ a mí (Carlos) Cheppi no me representa; con Pablo (Vacante) estamos en la misma historia. Yo lo llamé un montón de veces y no me atendió nunca, me sigue “boludeando” con este tema, y siendo honesto él se saca fotos con los socialistas, pero el se tiene que sacar la foto con los peronistas”, remarcando “hoy sigue de novio con Cheppi y no me preguntés porqué?”

“Ellos se fueron, entonces que dejen el Partido… acá no hay otra” recordando que “estos muchachos siempre que hacen cagadas nos hacemos cargo los peronistas. Ellos se quedan con los cargos y nosotros somos los que ponemos la cara ante los compañeros”

Por otro lado, se refirió a las prioridades que tiene como precandidato a concejal y resaltó el hecho de “abrir las puertas para que todo el mundo tenga un acceso a los reclamos” a la vez que criticó que con el gobierno actual de Cambiemos no ve proyecciones positivas en lo que viene.

“Con este gobierno macrista nos va peor. No va a cambiar la situación y la gente está mal”, expresó Pepe San Martín. “En los años que pasé en CGT y en el Ministerio de Trabajo estuve a disposición de la gente y trabajé para ellos. En lo poco o mucho que me quede voy a luchar por todos y tratar que estemos mejor, por lo menos en donde todos tengan un lugar donde expresarse”, señaló el dirigente.