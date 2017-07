La banda de rock Séquito Arrogante en una esperada presentación

La banda de rock marplatense Séquito Arrogante, se presentará en el bar sito en Hipólito Yrigoyen 2575, este sábado 22 de julio a las 21.30 hs junto a Cinco Yares.

Luego de la presentación de su último video “¿Y si es el rock and roll?” en 360º 4K, una técnica pocas veces vista en un video de rock, (se puede mover el encuadre y mirar donde más les guste) y sus últimas presentaciones junto a Gabriel Carámbula en Mr Jones (Buenos Aires) y a Guasones en GAP, Séquito Arrogante vuelve a presentarse para deleitarnos con su buen rock.

La noche comenzará con Cinco Yares, banda marplatense de rock, grunge y psicodelia que levanta la bandera de la herencia marplanautica, para luego dar lugar a Séquito Arrogante.

La banda se originó en Mar del Plata en el año 2003 como un tributo a The Rolling Stones, y poco tiempo después comenzó con las composiciones propias y a adquirir un sonido único y muy particular. Plantados desde el clásico rock/pop ‘Stone’ melódico, ese que persiste por sobre el cambio según pasan los años, guarda rock, sensualidad, desesperación y desolación. La temática de la banda, junto con el sonido, no escapa de eso: rock sensual desesperado y desolado, nada de supuestos compromisos, apologías de vida o de barrio.

La arrogancia de la banda pasa por el sonido que lograron de pasar una y mil veces los viejos temas de los ingleses hasta dar con la vena que transporta la sangre vital de ellos: la dosis justa de rock y de pop que no deja de traslucir la tradición de rock and roll fundada en una base bien contundente, violas y teclados que envuelven las diversas melodías y estilos que abarca la banda.

Miembros

Mariano Hernandorena: Voz – guitarra, Charly Fiore : Teclados – coros, Leo Morales : Guitarra, Diego Zamorano : Bateria y Lea Blandi : Bajo