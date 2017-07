Walter Rodríguez: “Los aumentos en los servicios son el reclamo más frecuente”

El Defensor del Pueblo enumeró una serie de problemáticas que se repiten en la ciudad y cuyos reclamos atienden desde la oficina ubicada en calle Belgrano de manera cotidiana y reiterada. “Hoy el estado de los barrios del sur es un reclamo permanente que necesita respuesta”, aseguró.

Los cortes de calle en la zona céntrica, en las rutas de acceso a la ciudad y también en la zona sur se repiten con asiduidad. El Defensor del Pueblo, Walter Rodríguez, contó que “tomamos los reclamos que dependen de la delegación puerto, que son interminables, los problemas que hay en todos los barrios pero sobre todo en el sur no encuentran respuesta”

Rodríguez agregó que “fuimos a hablar con el Delegado del Puerto y la respuesta es que no tiene los medios para arreglar por ejemplo las calles, hablas con el Emvial y lo que te dice es que algo puede hacer pero no todo. Ese se transforma en el reclamo que más persiste”.

Por otro lado, según relató Rodríguez, “los aumentos en los servicios son el reclamo más frecuente” y agregó que “hoy son el asunto de las patentes municipales que llegaron con el 400 por ciento de aumento. Antes abonaban un promedio de $150 y hoy no bajan de $700, sumado al aumento en las tarifas de luz y gas y la Tasa de Servicios Urbanos es un reclamo infinito”.

Asimismo, se refirió a lo que sucede con las Sociedades de Fomento, “están pasando por una situación muy engorrosa. Hace muchos meses que el municipio no les abona los convenios y eso hace que las acciones que llevaban adelante se vean reducidas”. Agregó que las tareas que hacían antes permitían que se viva mejor “pero que no les paguen hace que no puedan hacer su trabajo y se termina poniendo al vecino en contra de la sociedad de fomento que sí está haciendo su trabajo”.

En ese sentido, reveló que “este jueves tenemos una reunión con Marinier, de asuntos de la comunidad, donde vendrán varias sociedades de fomento para poder poner en común las problemáticas”.

Con respecto a los ánimos de los vecinos que llegan todos los días a encontrar respuesta a diferentes problemáticas, Rodríguez dijo que “la gente nos pregunta a dónde va el dinero del aumento de la TSU porque en sus calles no se traduce y la verdad es que no sabemos qué decir”. Ejemplificó que “el otro día llegó una mamá que tiene a su hija con parálisis mental y no la podía llevar al control médico porque literalmente no la podía trasladar con la silla por la calle y porque la ambulancia no podía entrar. Uno puede solucionar ese caso puntual pero detrás hay otros y es ahí donde los reclamos crecen y la respuesta no aparece”, finalizó el funcionario.