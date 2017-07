Cansados del abandono, vecinos del Sur tiraron barro en la entrada del despacho de Arroyo

Diversos fomentistas y otras organizaciones sociales de la zona sur de la ciudad se movilizaron este mediodía hasta el palacio municipal para hacer entrega de un documento al intendente Carlos Arroyo, que no los recibió y a quienes no se les permitió el ingreso al municipio.

“Íbamos a hacer entrega de una carta dirigida al intendente Carlos Arroyo donde enumeramos las problemáticas que la zona sur presenta en la actualidad y no nos recibieron”, contó Lorena Medel, ex presidenta de la Sociedad de Fomento Acantilados y vecina del mismo barrio.

Agregó que “es una constante, las relaciones están cortadas tanto con la Delegación Puerto como con Asuntos de la Comunidad. La realidad es que nunca vimos las calles tan destrozadas ni nuestros barrios tan abandonados. Ya no sabemos de qué manera reclamar porque las vías administrativas están agotadas”.

Con banderas y carteles, cortaron parcialmente la calle Hipólito Yrigoyen y los que pudieron ingresar al municipio tiraron barro en el ingreso al despacho del intendente, donde desde afuera, cantaban “se siente, se siente, el sur está presente” y pedían” por favor que arreglen las calles”.

“Nosotros vivimos en los barrios, necesitamos que el pasto esté corto por plagas y cuestiones ambientales. Hacemos maratones para realizar las tareas de mantenimiento y el municipio a los que menos nos debe, nos adeuda ocho meses”. Medel agregó que “hasta recibimos presiones para que firmemos nuevos convenios y ellos se eviten pagar la deuda. Esto lo que hace es debilitar las organizaciones sociales, pone al vecino contra las sociedades de fomento”.

Medel contó que “estamos con un ahogo presupuestario, con los barrios destruidos, con una presión del municipio. Nunca estuvimos en una situación tan crítica como ahora”. Sin embargo, la articulación entre las organizaciones que trabajan y viven en el sur de la ciudad permiten la insistencia en el reclamo para lograr las tan necesitadas respuestas.

“El documento fue firmado por la Asamblea por los espacios públicos, Verde Mundo, el Colectivo Faro de la Memoria, la Asociación Evita Obrera, distintos espacios que están funcionado en la zona y que les preocupa la situación. Hasta cooperadoras de escuelas han firmado porque el colectivo no entra, los chicos no pueden ir al colegio, los vecinos salen embarrados, salen con calzado de repuesto para no llegar sucios a sus lugares de trabajo, las ambulancias y los patrulleros no ingresan, hay vecinos que tienen los autos encajados en el barro y no los pueden sacar”.

Lorena finalizó diciendo que pese al “caótico” estado en el que viven, “la situación nos logró unir a todos, los que no son partidarios de juntarse hoy están acá pero lo que queremos son respuestas”.