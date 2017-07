El príncipe saudí Mohamed bin Salman habrá llegado al poder mediante un complot

El antiguo príncipe heredero saudí Mohamad bin Nayef fue detenido en un palacio de La Meca y obligado a ceder ante Mohamad bin Salman, según un informe.

“Cuando era el turno de convertirse en rey de Arabia Saudí Mohamad bin Nayef, este fue convocado una noche de junio a un palacio de La Meca, detenido contra su voluntad y presionado durante horas para que abandonase su pretensión al trono”, ha publicado el diario estadounidense The New York Times.

Pero al amanecer los saudíes se despertaron con la noticia de que tenían un nuevo príncipe heredero, llamado Mohamad bin Salman, de 31 años de edad.

Desde que se convirtió el 21 de junio pasado en nuevo príncipe heredero de Arabia Saudí, han surgido nuevas indicaciones de que Bin Salman orquestó un complot para dejar a un lado a Bin Nayef. Un ‘juego de tronos’ que no se reflejó públicamente, según funcionarios estadounidenses en ejercicio y retirados.

El camino del cambio en la sucesión fue allanado con propaganda según la cual Bin Nayef no era apropiado para asumir el cargo por tener problemas de drogas, ha afirmado una persona cercana a la familia real saudí.

Al principio, como añade The New York Times, Bin Nayef no se rindió ante las presiones, pero siendo diabético y sufriendo aún los efectos de un intento fallido de asesinato en 2009 acabó por cansarse y cedió.

Los críticos hacen hincapié en que Bin Salman ha embarcado a Riad en una costosa y hasta ahora fracasada guerra en Yemen que ha dejado decenas de miles de muertos entre la población civil. Según los analistas, el nuevo príncipe heredero saudí ha desempeñado un papel clave en el enfriamiento de las relaciones con Catar.

“(Bin Nayef) hacía el papel de poli malo, pero no fue eso lo que lo hizo caer. Tenía que irse porque estaba en medio, nada más”, ha dicho un funcionario saudí a condición de permanecer en el anonimato.