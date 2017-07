Gabriel Mestre en el nuevo Obispo de Mar del Plata designado por el Papa Francisco

Su Santidad Francisco, nombró obispo de Mar del Plata al presbítero licenciado Gabriel Mestre, quien hasta ahora se desempeñaba como vicario general de la diócesis y párroco de la Catedral. Con 48 años, será el séptimo obispo diocesano, y primer marplatense elegido como obispo y pastor, para apacentar su misma diócesis.

Monseñor Gabriel Mestre nació en Mar del Plata el 15 de septiembre de 1968. Es oriundo del barrio San Juan, hijo de Cándido y Ana, comerciantes de clase media. Su núcleo familiar se completa con su hermana Mariana, casada con Sebastián, quienes tiene dos hijos: Ariel y Elías.

Monseñor Mestre fue bautizado en la parroquia San José de Mar del Plata y recibió la primera Comunión en la parroquia San Pablo. Fue confirmado en la Iglesia Catedral en octubre de 1984. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Nº 61, y la secundaria en la ENET Nº 1 obteniendo el título de técnico químico. Luego cursó un año la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Con 20 años, en marzo de 1989, ingresó al Seminario Mayor San José de La Plata, egresando con los títulos de profesor de filosofía y ciencias de la educación, y de teología y ciencias de la religión.

Recibió el orden del diaconado el 2 de agosto de 1996 y el presbiterado el 16 de mayo de 1997; ambas celebraciones se desarrollaron en la Iglesia Catedral presididas por monseñor José María Arancedo. Años después cursó y se licenció en teología con especialización en Sagrada Escritura, por la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires.

Mestre ha trabajado intensamente en la diócesis, no sólo como párroco sino también asesorando o presidiendo diversas pastorales e instituciones educativas. También a nivel nacional en el departamento de animación bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina; y en América Latina, es miembro del equipo de apoyo del CEBITEPAL (Centro bíblico teológico pastoral para América Latina y el Caribe). Es autor de numerosos escritos vinculados especialmente a la temática en la que se especializa: Sagrada Escritura.

Sobre la diócesis de Mar del Plata

Creada el 11 de febrero de 1957, por la bula “Quandoquidem adoranda”, de Pío XII. Comprende, en la provincia de Buenos Aires, los partidos de Balcarce, General Alvarado, General Madariaga, General Pueyrredón, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar y Villa Gesell. Cuenta con una superficie de 22.895 km2, una población aproximada de 1.000.000 de habitantes,

Monseñor Gabriel Mestre es el séptimo obispo de Mar del Plata. Los anteriores fueron Enrique Rau (1957-1971), Eduardo Francisco Pironio (1972-1975), Rómulo García (1976-1991), José María Arancedo (1991-2003), Juan Alberto Puiggari (2003-2010) y monseñor Antonio Marino, actual obispo emérito de la diócesis, quien debió renunciar por llegar a la edad canónica establecida para los obispos, como límite para gobernar una diócesis.

Currículum completo de monseñor Gabriel Mestre

Oficios eclesiásticos

• Vicario de la Iglesia Catedral 1997-2000

• Párroco de la Parroquia Asunción de la Virgen

• Capellán del Hospital Materno infantil- Mar del Plata 2002-2010

• Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gessell 2010-2012

• Párroco de la Iglesia Catedral de los Santos Pedro y Cecilia del Obispado de Mar del 2012

• Vicario General de la Diócesis de Mar del Plata

• Miembro del Consejo Presbiteral del Obispado de Mar del Plata

• Miembro del Consejo de Asuntos Económicos del Obispado de Mar del Plata

• Miembro del Colegio de Consultores del Obispado de Mar del Plata

• En la misma Diócesis:

• Profesor titular de Sagrada Escritura en la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata.

• Asesor y fundador de la COBIDI (Comisión Bíblica Diocesana).

• Asesor de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

• Asesor de la Pastoral de la Mujer.

• Asesor de Ain Karem Mar del Plata.

• Asesor de las Vírgenes Consagradas Diocesanas.

Otras tareas pastorales

De 2000 a 2006 dos períodos responsable del área bíblica de la Comisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Argentina.

De 2001 a 2006 Vicerrector a cargo de la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata.

Representante eclesiástico del Instituto superior de Formación docente “Pablo VI”. 2002-2007

De 2001 a 2008 Delegado Episcopal para el acompañamiento de los seminaristas diocesanos y Coordinador del Iter Vocacional Diocesano.

De 2010 a 2014 Asesor del Secretariado Diocesano de Pastoral Familia

Miembro del Equipo de Apoyo del CEBITEPAL (Centro bíblico teológico pastoral para América Latina y el Caribe) del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano).

Publicaciones del Pbro. Lic. Gabriel A. Mestre

1. Orar con la Palabra de Dios. La “Lectio Divina” al alcance de todos, Oficina del Libro, Buenos Aires 2003.

2. “Métodos y acercamientos exegéticos en la interpretación de la Biblia” en Levoratti A., Comentario bíblico Latinoamericano. Antiguo Testamento I, Editorial Verbo Divino, Estella 2005, 45-69.

3. “La exégesis midrásica del Nuevo Testamento: uno de los frutos de la recepción creativa de DV 16” en Castellarín T., Doldán F., Mestre G., “Relación Antiguo y Nuevo Testamento: la Constitución Dogmática Dei Verbum y algunos desarrollos posteriores” en ., A cuarenta años del Concilio Vaticano II. Recepción y actualidad, Editorial San Benito, Buenos Aires 2006, 147-156.

4. “La Lectio Divina. Lectura orante de la Biblia” en Dios habla hoy. Nuevo Testamento, Sociedad Bíblica Argentina, Buenos Aires 2006, 7-11; en La Biblia de Estudio. Dios habla hoy, Sociedad Bíblica Argentina, Buenos Aires 2007, 1417-1425.

5. Orar con San Pablo, Ágape Libros, Buenos Aires 2008.

6. “Lectio Divina, predicación y homilía: orar con la Escritura para proclamar el Evangelio en el inicio del Tercer Milenio”, en Fernández V., Galli C., “Testigos y servidores de la Palabra” (Lc 1,2), Ediciones San Benito, Buenos Aires 2008, 281-294.

7. Pray with the Bible, Meditate whit the Word. The Exciting World of Lectio Divina. A Manual for the Prayerful Reading of the Bible, American Bible Society, Nueva York 2010.

8. Rezar con la Biblia, meditar con la Palabra. El apasionante mundo de la Lectio Divina. Manual para la Lectura Orante de la Biblia, American Bible Society, Nueva York 2010.

9. La Lectivo Divina: escuela de discípulos misioneros. Instructivo para una lectura orante de la Biblia al alcance de todos, Oficina del Libro, Buenos Aires 2011.

10. Para leer la Verbum Domini. Comentario y guía de lectura personal y grupal, Ágape Libros, Buenos Aires 2011.

11. Pregare con la Bibbia, Meditare con la Parola. L’appassionante mondo della Lectio Divina. Manuale per la Lettura Orante della Bibbia, Libreria Editrice Vaticana – American Bible Society, Roma – Nueva York 2013.

12. Jesucristo Pan de Vida para nuestro pueblo peregrino. Lectura orante con Juan 6, Ágape Libro, Buenos Aires 2016.

13. “El Papa Francisco, Evangelii Gaudium y la Animación Bíblica de la Pastoral. La libertad inaferrable de la Palabra (EG 22)”, Revista Medellín, vol. XLII No. 166, . (2016), pp. 629-646, Bogotá-Colombia.