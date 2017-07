Un hombre en situación de calle murió de frío en una obra en construcción

En la mañana de este lunes trabajadores de una obra en construcción encontraron muerto a un hombre en situación de calle. Se estima que falleció de hipotermia debido a las bajas temperaturas registradas durante el fin de semana y hoy inclusive. El director de Desarrollo Social aseguró que incluirán una guardia más en el marco del Operativo Frío.

En la intersección de Avenid Luro y Funes, un hombre de 54 años de edad, según informó la Municipalidad, fue encontrado sin vida esta mañana en la vereda de una obra en construcción. Se trata de una persona en situación de calle, que fue atendida en reiteradas oportunidades en el parador El Campito, siendo la tercera muerte en las mismas condiciones en las últimas semanas.

El director de Desarrollo Social – cabe destacar que dicha Secretaría está acéfala luego de la aceptada renuncia de Vilma Baragiola- amplió la información y dijo que “siempre tenemos dos salidas desde el Operativo Frío, una a las 18 cuando empieza a oscurecer y otra nocturna donde buscamos convencer a quienes encontramos durmiendo o viviendo en la calle, para que pasen la noche en los paradores municipales como El Campito”.

Asimismo, Sebastián Sirochinsky (FOTO) confirmó que incluirán una ronda más, “después de lo de hoy buscamos ampliar el servicio con un vehículo más para las rondas nocturnas”. También, destacó que “en el Hogar de Ancianos Municipal de calle 12 octubre se preparó una habitación extra para recibir a aquellas personas que están en situación de calle”.

De todas maneras, el funcionario remarcó que “los hogares y paradores son abiertos y voluntarios, no podemos obligar a nadie a ingresar si no quiere” y agregó que “contamos con gente capacitada que busca convencer a quienes duermen en la calle de hacer uso de los paradores pero a veces no quieren y no podemos llevarlo a la fuerza”.

Con respecto al caso puntual del hombre encontrado sin vida esta mañana, Sirochinsky dijo que “se trata de un individuo que había estado en nuestros establecimientos, con entradas y salidas transitorias, y que presentaba graves problemas de alcoholismo, de hecho fue tratado en el HIGA”.

La Municipalidad, a través de un comunicado, agregó que el hombre de 54 años “llevaba un tratamiento farmacológico, concurría a las charlas de Alcohólicos Anónimos que se brindan en el propio parador y había comenzado un tratamiento en SEMDA, el Servicio Municipal de Atención a las Adicciones”.

Por el momento, se aguarda el resultado de la autopsia para conocer el detalle de su deceso. Para que las personas en situación de calle reciban la atención del municipio, se puede informar al 103 o al 108. Si hay presencia de menores de edad el número de atención es el 102.

Foto Gentileza: Rubén Ferrari