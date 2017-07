Domingo Contessi y su hijo Massimo, ambos representantes del Club Náutico Mar del Plata, estarán presentes en el Mundial de clase Moth que se hará en Lago di Garda entre el 24 y 30 de julio con la participación de 243 timoneles de todo el mundo.

La cita será en Malcesine, sobre el famoso lago italiano y nuestro país estará presente, más allá de los marplatenses, con tres deportistas más que representarán al Yacht Club Argentino, estamos hablando de Franco Greggi, Iván Cosentino y Juan Correa.

Massimo, con sus 17 años, será el timonel más jóven del campeonato y antes de esta gran chance señaló que ” Mi objetivo es seguir sumando experiencia y hacer las cosas lo mejor posible. No pienso en resultados, estar en este mundial es un privilegio y un premio en si mismo”.

En su segunda cita ecuménica, Franco Greggi, ex campeón mundial de 29er. y precursor del Moth en nuestro país y 13ro. en la cita de Hayama Japón, manifestó ” Será un mundial distinto, un mundial muy lindo de correr y disfrutar, yo estoy navegando rápido. Si sopla el viento que se espera en esa época en el lago, y si habo una buena largada, creo que crecen mis posibilidades. Mi objetivo personal es disfrutar de lo que va a ser el mundial de los mundiales de Moth. Vamos a traer mucha información, para seguir evolucionando y mejorando nuestros barcos, para que la flota argentina siga creciendo en número y nivel”¨

Luego, en el último entrenamiento de la flota argentina, en el Yacht Club Dársena Norte, también hablo Iván Cosentino, quien manifestó : “Siento que estoy yendo por buen camino, haciendo las cosas bien, pero definitivamente tengo mucho lugar para crecimiento. Me siento muy cómodo con el seteo de los foils, vela en general, y velocidad en popa. Pero extraño los kilos que me faltan para ceñir fuerte. Tengo claro también, que las viradas las voy a pagar más caro que la gente de punta. Mi objetivo es correr mis regatas: no ensañarme en conflictos, evitar problemas, largadas claras y bordes largos. También, siendo mi primera experiencia en Moth afuera, quiero aprender todo lo que pueda del “jet-set” de la clase: tanto cómo navegan como cómo setean el barco. Si logro cumplir con las dos premisas, el resultado va a venir solo. Más allá de todo, va a ser probablemente el campeonato más divertido e interesante que vaya a correr en mucho, mucho tiempo.”

Regafiestón

Una nueva edición de las Regafiestas, esta vez engalanadas por los amigos de la Agrupación Universitaria de Náutica (AUN), se llevó adelante este fin de semana con la participación de más de 30 personas que desean incursionar en la náutica.

Se utilizaron dos Pamperos (proporcionados por la Agrupación), los dos Magic del club y dos J 24, para que pudieran competir 10 equipos, los cuales estaban formados por 3 o 4 integrantes cada uno.