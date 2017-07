Sara Quintana: “Creo en la política hoy como una herramienta de transformación social”

La precandidata a primer concejal por Creo, fuerza que lidera Pino Solanas, y que lleva a José Luis López primero en la lista de Senadores por la V Sección Electoral, dijo “los problemas en el territorio crecen y se agrandan todos los días”.

Sara Quintana (FOTO), del espacio CREO, se presenta como “activista social” y cuenta que “hace más de 20 años que trabajo los 365 días del año en las causa imposibles de llegar a través de la gestión”. Asegura que el rol que le toca cumplir hoy en campaña la “emociona porque no vengo de la política”.

Con respecto a la situación en los barrios de la ciudad, Quintana asegura que “los problemas son muchos: hay hambre, faltan obras, iluminación, inseguridad, mucha exclusión social y mucho abandono por parte de los sectores políticos” y agrega que su decisión de presentarse como precandidata a concejal se debe “a la falta de apoyo que vemos por parte del Estado, me comprometo a trabajar, no a estar sentada en una banca sin actividad. Creo en la política hoy como una herramienta de transformación social”.

Además, contó que los vecinos y vecinas de los barrios donde desempeña su militancia, “me piden por favor hacer merenderos y comedores porque la gente no llega ni para hacer la comida de los chiquitos, eso genera resentimiento, exclusión, inseguridad, uso de drogas. Hoy mi tarea fundamental es esa, la de acompañar, decirle a la gente que no está sola”.

Quintana manifestó que “las necesidades de la gente aumentan, no hay alimentos, Nación y Provincia no llegan a tiempo entonces se agrava la situación que es de primera necesidad, que es comer. Sabemos que es una ciudad con altísimo desempleo pero nadie escucha, nadie se pone a trabajar para generar empleo y encima dan de baja planes sociales”.

Preguntada por qué acciones realizaría desde una banca en el HCD, aseguró que “me gustaría puntualizar en la generación de empleo. Hoy estoy hablando con empresas para que generen puestos de trabajo y en el tema social y deportivo me parece importante también enfocar, ya que los ejemplos en donde he tenido la posibilidad de participar fueron muy efectivos. Los clubes deportivos barriales, las ONG en territorio hacen un trabajo de hormiga muy lindo para que los chicos ocupen su tiempo y no estén en la calle. Es importante la contención. Tenemos muchos sueños para volcar en el territorio. Voy a dejar una huella”, finalizó Quintana.