Mar del Plata Club y Sporting continúan en lo mas alto de la tabla

Se disputó este sábado la octava fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde Mar del Plata Club y Sporting volvieron a ganar con bonus y siguen juntos arriba.

El tetracampeón en Celina no tuvo piedad y le ganó 62 a 8 a Universitario de Bahía Blanca, derrotando así al único equipo que lo había vencido en el certamen.

Mardel anotó tres tries penal con el empuje de su scrum, además marcaron Guido Bertozzi, Franco Catuogno, Francisco Porta, Facundo Raiteri, Tomás Larraburu y Santiago Rodríguez. En los de Bahía el try fue de Martin Tealdi y hubo un penal de Sebastián Barrera.

En el Barrio Libertad el que debió luchar hasta la última jugada para conseguir ganar el cotejo y además hacerlo con punto bonus fueron los “Maristas”, que finalmente derrotaron 34 a 23 a Universitario.

Sporting llegó al try con Ivan Nemer, Rodrigo Fernández Criado, Federico Spinelli, Federico Tehaux y un try penal, en tanto que para Uni no alcanzaron los tries de Joaquín González y José Estevez.

En Sierra De Los Padres hubo un partidazo, que terminó con victoria de San Ignacio sobre el final por 15 a 14 ante Comercial. Los de Valle Hermoso sumaron casi todo con los hermanos Puglia, ya que Mariano anotó dos tries y Franco el drop ganador. En el “Celeste” un try de scrum y tres penales de Rodrigo Oliver.

En Bahía Blanca volvió a ganar Sportiva, en este caso ante Los Cardos por 27 a 14. Las Palomas Blancas llegaron al try con Lucas Kremenchutzky (2), Francisco Figueras e Ignacio Ficcadenti, en tanto que para los de Tandil anotaron Patricio Fleba y Gastón Laumann.

Sábado 15 de Julio

Torneo Regional Pampeano A:

Comercial 14 – 15 San Ignacio

Mar del Plata Club 62 – 8 Universitario (BB)

Sportiva (BB) 27 – 14 Los Cardos

Universitario (MdP) 23 – 34 Sporting

Posiciones

Mar del Plata Club — 35

Sporting — 35

Sportiva — 27

San Ignacio — 15

Comercial — 11

Universitario BB — 10

Universitario MdP — 10

Los Cardos — 7

Próxima Fecha (9°) (5 de Agosto)

Universitario BB – Universitario MdP

Los Cardos – Mar del Plata Club

Sporting – Comercial

San Ignacio – Sportiva

Torneo Regional Pampeano B

Argentino (BB) 58 – 17 Santa Rosa

Los Miuras (J) 24 – 41 Los 50

Pueyrredon 7 – 34 Biguá

Posiciones

Argentino — 28

Los 50 — 19

Biguá — 17

*El Nacional — 16

Los Miuras — 9

Santa Rosa — 6

*Uncas — 5

Pueyrredon 4

*Juegan Domingo 16 de Julio.

Copa Imágenes MDQ Oro

Universitario (MdP) 5 – 34 Sporting

Copa Imágenes MDQ M19:

Los Cardos 7 – 13 Mar del Plata Club