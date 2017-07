EVANGELINA URIBE: El Colapso de la Justicia de Familia

Comienza una nueva feria judicial, el receso en la Provincia de Buenos Aires es del 17 al 28 de julio. Momento en el que hacemos un balance quienes ejercemos la abogacía.

Hace un tiempo junto a otras colegas hicimos saber diferentes dificultades que existen especialmente en la Justicia de Familia, es una rama especial, sensible, con la particularidad que si una familia llega a una consulta con un profesional, o a la sede del juzgado es porque algo fallo de manera grave, y no pudieron superarlo, y necesitan del arbitrio de un tercero.

Por lo tanto ya comenzamos con una problemática, que además de incluir cuestiones de derecho, fundamentalmente y lo que lo hace diferente es que hay situaciones emocionales, vinculares o parentales de por medio.

Nuestro planteo se centra fundamentalmente en la demora en la toma de decisiones, porque en la espera el conflicto generalmente tiende agravarse.

No es fácil para el que no está el día a día en ese ámbito, entender de plazos, de espera de resoluciones, etc.

Si a ello le sumamos que a esta altura del año aun se mantiene el conflicto de los empleados judiciales, hace que muchas veces en un juzgado solo estén los secretarios y el juez que deben hacer todo, lo que implica más demora aun.

Ademas existe una real situación de desborde en cuanto a nunero de causas judiciales, que cada año crece más y más, las denucias de violencia lamentablemente también aumento, lo que hace que el juzgado deba estar resolviendo sobre causas de fondos (divorcios, alimentos, adopción, etc) más los procesos por violencia de familia.

Hoy en Mar del Plata éxiten solo seis juzgado de familia, dos de ellos sin juez titular.

Todo esto hace un panorama que hace que el ejercicio de la profesión sea difícil, porque llega un momento que nos quedamos sin respuestas para nuestros clientes, porque no tenemos respuesta por parte de los juzgados.

Como explicar que una medida cautelar que se entiende que es algo rápido, urgente, pueda demorar semanas o meses en resolverse, donde en el medio siempre quedan vulnerados los derechos de algunas de las partes o de los niños.

Tenemos una Justicia de Familia absolutamente colapsada, urge que se ponga en funcionamiento nuevos juzgados, que se designen los jueces titulares, que aumente el personal en cada uno, porque la conflictiva familiar crece día a día, y tenemos una justicia que no llega a dar respuesta a ello, y lamentablemente muchas veces cuando llega es tarde, y existe un daño que es irreparable.

Deseamos mayor celeridad en la Justicia, compromiso en cada causa, para disminuir los conflictos que se generan por la demora en la toma de resoluciones.

Dra. Evangelina Uribe