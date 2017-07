Marcelo Artime rescató el valor de los clubes de barrio para el desarrollo de la familia

El precandidato a concejal de Acción Marplatense Marcelo Artime se acercó hasta el Club Once Unidos para compartir una gran kermesse organizada con mucho esfuerzo por las autoridades y las familias de la institución. En este marco, reflexionó que “en la actividad social y deportiva de los clubes tenemos un recurso para el desarrollo de nuestro chicos y el bienestar de los grandes que hoy el Municipio no valora como corresponde”.

“Desde Acción Marplatense, cuando nos planteamos crear centros en los barrios, no solo pensamos en lo que hicimos desde el Estado, como los distritos descentralizados, los polideportivos o el Centro Cívico del Oeste. Todo eso que hicimos y que Arroyo ahora tiene abandonado es una necesidad. Pero los clubes también pueden ser un centro en cada barrio. Once Unidos lo demuestra, igual que muchos otros clubes de Mar del Plata y Batan”, sentenció luego.

El encuentro tuvo lugar en el gimnasio polideportivo y el estadio del club, escenarios que estuvieron repletos de chicos y chicas allegados al club y donde se evidenció la importancia de estas herramientas de integración. En este sentido, Artime –que estuvo acompañado por Horacio Taccone y Lucila Branderiz– resaltó que “los clubes son centros de actividades sociales, deportivas, culturales que deben ser apoyados por el municipio”.

“En cada club, como pasa hoy con la kermesse de Once Unidos, se juntan las familias alrededor de proyectos sanos. Se hacen actividades que favorecen el crecimiento de todos. Una ciudad con muchos clubes fortalecidos, haciendo cosas buenas, también puede ser una ciudad más segura”, señaló el referente de AM, mientras instó al gobierno de Arroyo a “estar cerca, y no lejos como ocurre, de los clubes”.

“Debe apoyarlos y escucharlos. El intendente debería comprender que los clubes pueden ser protagonistas del crecimiento de una ciudad más justa y con más oportunidades”, concluyó.