Saralegui: “No ha transcurrido el tiempo suficiente para hacer grandes evaluaciones”

El presidente del Concejo Deliberante y representante del partido Concertación Federal, que se presenta en las legislativas y que lleva como primer concejal al titular del Sindicato de Conductores Navales, Jorge Lapalma, dijo que las palabras de la ex presidenta Cristina Fernández “no son las más lindas para Mar del Plata”.

Guillermo Sáenz Saralegui se refirió al acto de lanzamiento de campaña de Unidad Ciudadana que protagonizó CFK ayer en la ciudad: “No me parecen las palabras más lindas para Mar del Plata, sí me parece importante que haya venido una ex presidenta y haya sido respetada por toda la ciudadanía en un acto ordenado, teniendo en cuenta su magnitud”.

El presidente del HCD agregó que “no coincido con las palabras de Cristina. Que no estamos bien, seguro, porque uno siempre tira a la perfección, pero también me parece que no ha transcurrido el tiempo suficiente como para hacer una evaluación tan grande como la que se está haciendo. Si hacemos evaluaciones parciales, no estamos bien y creo que falta que haya muchísimo más trabajo, no acá solamente, en todo el país”.

Con respecto a la campaña a nivel local dentro de su espacio, Frente Unión Federal encabezado por el secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), Jorge Lapalma, lo acompaña Liliana Pizzano y Ernesto Lenzo, dijo que “va a ser prudente, veo mucho respeto entre las fuerzas locales, nos conocemos todos y sabemos qué calidad de gente somos”.