Comienzan los espectáculos infantiles en el Teatro Victoria

Desde este sábado y hasta el 30 de Julio, todos los días a las 16hs y 18hs con la producción de Carlos “Peton” Vinciguerra, la dirección de Maximiliano Ortuño y la participación de más de 40 artistas marplatenses de entre 4 y 30 años, el Teatro Victoria da comienzo su temporada infantil de invierno

“Había Una Vez” estará durante las dos semanas a las 18hs con la participación especial de Marian Farjat, “El Duende Guardían” a las 16hs durante la primer semana y “El Mundo Mágico de Maite” también a las 16hs pero en la segunda semana de vacaciones.

Mel y Dyl en la Feria del Libro

Durante las vacaciones de invierno se presentarán en la Feria del libro infantil y juvenil en la Plaza del Agua, los días martes 18 de julio a las 16 hs, viernes 21 de julio a las 17.30 hs, martes 25 de julio a las 17.30 hs, miércoles 26 de julio a las 18 hs, jueves 27 y viernes 28 de julio a las 16 hs.

Escribieron su primer tema hablando sobre el bullying tema que vivieron en un colegio y le agregaron música a su letra formando su primer tema musical ” BASTA DE BULLYING”

Fueron invitados a cantar en el primer mega festival de música urbana de bs as con Don Omar y Wisin, evento que cambio de fecha y no pudieron asistir porque Mel competia en el mundial de hip hop en Las Vegas. Cantaron con Rombai y Marama en la fiesta de música popular en el verano, son contratados en cumpleaños y fiestas privadas donde presentan también su segundo single ” PRIMER BESO ” también letra y música de ellos, y ya están preparando su tercer tema. Cantan covers de música que les piden las fans como Maluma, Marama Rombai, Abrahan Mateo etc.