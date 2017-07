José Luis López arrancó su campaña: “Arroyo no estaba preparado para ser intendente”

En el inicio de la campaña de las PASO, José Luis López, candidato a senador por el Frente Creo de la quinta sección electoral, liderado por Fernando Pino Solanas a nivel nacional, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “el deporte es la vitamina necesaria para combatir la droga”. Habló también de la Mar del Plata de hoy, de Arroyo, los jubilados y de la ex “Ciudad Feliz”

En tal sentido, indicó que “el sueño era tener un partido propio y una lista propia en Mar del Plata. Gracias a Fernando Dufau y Pablo Islas que me convencieron para que fuera finalmente senador por la provincia de Pino Solanas”.

Asimismo, se refirió al líder del partido, Pino Solanas y comentó que es un persona “que vive como piensa” a la vez que indicó “a los 81 podría dedicarse a su pasión que es el cine, pero sin embargo se dedica a la política y quiere el bien común de la gente”.

En relación a los proyectos que tiene como senador, resaltó que “la salud, es una de las mayores urgencias” y agregó que “Mar del Plata está de espaldas a Batán, se quieren independizar y necesitan un hospital. Es la primera plaza frutihortícola del país, en exportaciones de liebres y curtiembres, que junto con Vidal llevan el 60% del país”.

MAR DEL PLATA TIENE TODO PARA DESPERTAR

“Necesitamos un hospital con camas. Hoy el HIGA tiene capacidad, pero le falta insumo humano, no hay personal, está mal pago, tiene un solo tomógrafo, al igual que el CEMA y trabaja las 24 horas de los 365 días del año”, cuestionó el dirigente.

“Mar del Plata tiene todo para despertar”, remarcó el periodista y aclaró que la ciudad “tampoco puede darle la espaldas a Chapadmalal, que se está cayendo a pedazos, ni al puerto” a la vez que se refirió a que tienen un proyecto “muy importante” en relación al puerto de Mar del Plata.

Seguidamente, aseguró que “muchas veces se echa la culpa a la gente que votó a Arroyo, pero acá hay un solo culpable y no es el pueblo de Mar del Plata, porque coincidió que fueron días de lluvia los de la votación y la gente votó en contra de lo que estaba”.

ARROYO NO ESTABA PREPARADO PARA SER INTENDENTE

“La gente que secundó toda esa administración anterior votó en contra masivamente”, indicó López, y agregó que “Arroyo no estaba preparado para ser intendente y nos encontramos con que hoy la ciudad es la imagen del intendente”.

En referencia al deporte en la ciudad, remarcó: “El deporte es la vitamina necesaria para combatir la droga. El deporte es cultura popular y tiene que ser una de las prioridades para cualquier política, pero no circunstancialmente en esta época, sino que hay que ocuparse todo el año”.

“Soy una persona honesta, con experiencia, tengo una trayectoria que me puede avalar, soy creíble y quiero que de la quinta sección electoral sea un orgullo para la provincia de Buenos Aires”, concluyó el candidato a Senador por el Frente Creo, el espacio conducido por Pino Solanas, en diálogo con “el Retrato…”

EL DRAMA DE LOS JUBILADOS NO PUEDE ESPERAR

Al referirse a lo que ganan los jubilados, afirmó que “no puede tener el mismo aumento un jubilado que cobra 150 mil pesos que aquel que cobra $ 5.000.?. En cada hogar hay un anciano, no queremos que la Provincia se convierta en un depósito de ancianos enfermos y jóvenes sin trabajo…”

Entiende López que “Los adultos mayores, en la mayoría de los casos, no puede esperar. Los aumentos generalizados benefician una vez más a los de arriba. Vamos a gestionar aumentos salariales por escalas, para que menos recibe se vea más beneficiado…”, acotando que “Está claro que el ingreso mínimo de un jubilado no debe ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil….”

HACE AÑOS DEJAMOS DE SER UNA “CIUDAD FELIZ”

Remarcó que “La tercera edad tienen que tener un Directorio o un Consejo que los defienda con representantes del estado y trabajadores activos y jubilados…”, para comprometerse “ a gestionar para el ANSES y el PAMI esté en manos de sus legítimos y constitucionales dueños. que son quienes los sostienen de sus vidas activas. Basta de intervenciones de los gobierno. Directorio, con representación del Estado,de los trabajadores activos y de jubilados…”

“Hace años que Mar del Plata dejo de ser una “Ciudad Felíz”. Tratemos ahora que no se convierta en una ciudad de jubilados infelices, de jóvenes sin oportunidades en el mercado laboral. Tengamos presentes…y futuro”, para finalmente enfatizar “breguemos para que la jubilación no se extienda a los 70 años habrá cinco años más de espera para los jóvenes. Las empresas se quedaran con ese empleado ya gastado y no van a tomar mano de obra nueva…”