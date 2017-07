“Es vergonzoso que Macri acuse a los abogados laboralistas y a los jueces por la falta de trabajo”

El titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el gobierno nacional por el sistemático ataque a la justicia laboral. “Es una mentira absoluta decir que las empresas no dan trabajo por las demandas en la Justicia”.

En el marco de una visita a Mar del Plata, donde estuvo junto al referente de Luz y Fuerza, José Rigane (FOTO), en el Día del Trabajador de la Electricidad, Micheli se mostró preocupado por las medidas tomadas por el presidente, Mauricio Macri. “Vamos a dar la disputa en el terreno internacional, en la OIT, las Naciones Unidas, en la Comisión Internacional por los derechos humanos par mostrar que el ataque a la justicia laboral que hace Macri a los abogados y los jueces es una mentira absoluta”.

Agregó que “nos quieren sacar a los trabajadores una herramienta para defendernos de la cantidad de accidentes de trabajo que se producen. Ellos son los responsables de la falta de trabajo en el país”. Con respecto a la adversa realidad que atraviesa el país, Micheli dijo que la cuestión laboral “hoy es la preocupación central de los argentinos”, agregó que las cosas que suceden “hacen que la gente no sepa si mañana va a tener continuidad en su puesto laboral”.

Asimismo, hizo referencia a lo ocurrido esta mañana en la planta de Pepsico, donde los trabajadores fueron reprimidos por fuerzas policiales, “este gobierno ya le agarró la mano a golpear, a tirar gases, lastimar, romper, quieren parar el conflicto social con violencia”. Agregó que “esos trabajadores eligieron quedarse y resistir y la respuesta del gobierno es la represión”. También, dijo que la posición que elije el presidente es la de “defender a una empresa poderosa, multinacional, que tiene balances multimillonarios y donde aparece un atisbo de crisis corta el hilo por lo más delgado, los trabajadores”.

Por otro lado, hizo alusión a la cuestión electoral, dijo que “se puede ser candidato a diputado como es mi caso, pero no dejar de ocuparse de los problemas de la gente. Yo hablo y peleo por la situación de los trabajadores, para parar los despidos, para que no haya tarifasos, para que nuestros hijos tengan un futuro, pero otros elijen tapar y no hablar de las cosas que pasan, hacer como que no pasa nada en la Argentina”.