Xavier Marcone, presidente de la Sociedad de Fomento del Puerto de la ciudad, se refirió en diálogo con “el Retrato…” a la llegada de las vacaciones de invierno, el consecuente crecimiento de turismo para Mar del Plata, pero comentó que lo anterior no genera un impacto directo en la zona comercial del puerto. “La zona comercial del puerto de la ciudad es un comercio durante todo el año”, detalló.

En tal sentido, el presidente de la Sociedad de Fomento del Puerto aseguró a este portal que “la zona comercial del puerto de la ciudad es un comercio durante todo el año. Tenemos los mejores precios de la no ciudad, porque la gente que compra es de trabajo”.

“No tenemos comercios de lujo, pero tenemos calidad y precio, que no tienen los otros centros comerciales, porque acá compran los fileteros, estibadores, los capitanes, etcétera”, expresó Marcone a la vez que remarcó que “no hay grandes marcas, pero sí buena calidad y precio”.

Por último, señaló que “prácticamente no hay locales vacíos, están todos ocupados, lo cual no pasa no en otras zonas comerciales de la ciudad” y explicó en ese sentido, que se debe a que “en el puerto la clientela es permanente, pero quizás falta algo de marketing. Los días de semana el movimiento es constante”.

“Los locales se desocupan y en dos semanas están ocupados de vuelta. No hay un cambio un constante de comercios, como en otras zonas de la ciudad”, concluyó el drigente de la Sociedad de Fomento del Puerto de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”