Juan Rey: “Los vecinos del Barrio Libertad están olvidados”

Juan Rey, el pre candidato por Acción Marplatense, representando a la línea interna Nueva Acción liderada por Santiago Bonifatti, estuvo reunido con vecinos del Barrio Libertad, quienes plantearon las problemáticas a las cuáles se ven afectados todos días. Juan Rey fue acompañado por otros integrantes de la lista de Nueva Acción, como Lucía Bonifatti Presidenta de la ONG Casa de 20, Fernando Barranus referente de los Centros de Acción Barrial (CAB), César Elbaum referente de OAM y Alexis Sánchez Vidal, coordinador del CAB Las Heras.

Al respecto, Juan Rey expresó alguna de las preocupaciones que le contaron los vecinos en la reunión: “Distintos barrios tienen las mismas problemáticas, donde las prioridades difieren pero los temas son siempre los mismos. La diferencia es que acá la gente no puede salir de su casa, en algunos casos no se puede pasar ni con camioneta por el estado de las calles. La gente tiene que andar por la calle porque no hay veredas y tienen que caminar hasta diez cuadras para tomar un colectivo y llevar los chicos al colegio. Hay demoras de meses en la atención de la sala de salud. Muchos marcaron, además, el tema de la inseguridad como gravísimo, cada vez es más difícil salir del barrio para ir a trabajar. Y las luminarias y el transporte son una preocupación vigente, la falta de mantenimiento o puesta en valor hace que la vida de la gente sea cada día peor”.

Al respecto de esta reunión, Lucía Bonifatti, segunda pre candidata de Nueva Acción, dijo: “Nos reunimos con vecinos del Barrio Libertad porque queremos estar cerca y conocer las realidades de cada uno. Sabemos perfectamente que para poder realizar propuestas y poder presentar proyectos adecuados que sean de sentido común frente a lo que cada vecino necesita lo primero que hay que hacer es estar cerca y escuchar cuál es la evaluación que hacen de sus necesidades, cuáles son sus prioridades y que es lo que está pasando en el barrio.”

“El gobierno de Acción Marplatense había iniciado una serie de intervenciones en el barrio para mejorar la calidad de vida de la gente, nuevas luces, la pavimentación del recorrido de transporte y por supuesto el polideportivo y el Nuevo Municipio hoy abandonado” finalizó diciendo Juan Rey.