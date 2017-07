Docentes municipales no recuperán días, porque no adhirieron a todos los paros

En el marco de la resolución dictada por el gobierno provincial bajo la cual se recuperarán los días de paro docente durante el receso invernal, el Frente de Unidad Docente (FUD) bonaerense rechazó este lunes la medida y pidió a los padres que no manden a los chicos al colegio. Además, José María Muñóz, Secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales afirmó a “el Retrato…” que los docentes municipales no van a recuperar días, porque no se adhirieron a todos los paros.

El Ejecutivo pretende recuperar una parte de los días perdidos en la primera semana a través de la aplicación de la resolución 1131, pero los maestros se niegan a esta e incluso piden a los padres que no manden a sus hijos a la escuela en el receso. En ese contexto, las familias se encuentran en un estado de incertidumbre acerca de si los chicos tienen que ir o no a clases durante las vacaciones de invierno.

En tal sentido, José María Muñóz, Secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales señaló en diálogo con “el Retrato…” que “hay una resolución de asamblea del Sindicato, donde se resolvió que únicamente los docentes municipales iban a adherir a los paros que dictara Cetera, que es la Confederación Nacional de los Docentes y la cual solo dictó dos o tres paros. A los demás, que fueron de Suteba, el Sindicato no adhirió”.

Por su parte, el FUD, que integran Suteba, FEB, UDA, Sadop, Amet y Udocba, consideró que la medida de la administración que conduce María Eugenia Vidal “es un castigo” para los maestros por hacer huelgas en el marco de la paritaria y a la vez, le pidió a los padres que no envíen a sus hijos a clases durante el receso escolar, que comenzará el lunes y se extenderá hasta el 28 de julio, “porque no va a haber docentes”.

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, dijo que “el Gobierno habla de días de clases perdidos, pero lo que se deben recuperar son los contenidos” y sostuvo: “Es un anuncio de castigo a los docentes, no un anuncio real para esos alumnos que han perdido días de clase”.

“El día no se puede recuperar, porque ya pasó, se puede recuperar lo que no se dio, que son los contenidos”, expresó el jefe de Udocba, Miguel Angel Díaz.

Por otro lado, el titular de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, reconoció que “no todas las escuelas perdieron la misma cantidad de días” y que hubo establecimientos que “o bien estuvieron cerradas o tuvieron menos del 20% de servicio educativo”. Además, remarcó que “la recuperación será, de acuerdo a los días perdidos, durante la primera semana del receso invernal“.