Venezuela: 10 horas de bloqueos en las calles contra Nicolás Maduro

Varias calles y avenidas de Caracas están bloqueadas desde las 10 de la mañana (16.00 horas, en España), algunas incluso desde antes, por opositores que exigen la salida del presidente Nicolás Maduro y rechazan su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En este ‘trancazo’, de momento, se ven menos opositores en las calles, pero sus objetivos son más ambiciosos: mantener la ciudad semiparalizada por 10 horas. Hoy se cumplen 101 días de protestas, cuya represión ha provocado 91 víctimas mortales, según la Fiscalía.

“Hoy 10 de julio todo nuestro pueblo alza su voz en todo el país. Todos además informando y empujando la votación del domingo”, expresó el líder opositor Henrique Capriles en sus redes sociales.

El objetivo central de los bloqueos es que se conviertan en puntos de información sobre el proceso de consulta popular que realizará la oposición el próximo domingo -sin apoyo del Poder Electoral-, para que los venezolanos expresen si desean la Constituyente, que se elegirá el 30 de julio, y si están de acuerdo con que el Parlamento renueve los poderes del Estado.

El dirigente Hasler Iglesias justificó que la oposición organice su propia consulta popular sin el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque, a su juicio, está “secuestrado por la dictadura”.

“Este ‘trancazo’ busca prepararnos para el mayor acto de desobediencia civil que será este domingo, que es el plebiscito. El CNE no es legítimo, no podemos creer que una elección que no cuente con el CNE es ilegítima. ¿Qué poder electoral? Eso es la comisión electoral de Nicolás Maduro”, precisó a periodistas desde uno de los bloqueos.

“Estamos aquí para que el Gobierno entienda que no queremos esa Constituyente y que no podrá imponerla (…). En el plebiscito demostraremos que somos más“, dijo a EL MUNDO Carolina, una estudiante que trancó con sus vecinos una calle en La Trinidad (este).

El este de la ciudad estaba totalmente paralizado, con sus avenidas y calles estratégicas bloqueadas, mientras que el oeste estaba parcialmente cerrado. Como suele suceder cuando la oposición convoca los “trancazos”, en el centro de Caracas -donde funcionan los poderes el Estado- todo funcionaba con normalidad. La actividad se repetía en varias ciudades del país.

“¡Hermanos hoy trancaremos por 10 horas, preparándonos para más! Recordemos permitir paso de ambulancias, bomberos y prensa ¡Sigamos!”, indicó por su parte Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento.

Divisiones en la convocatoria

El domingo, Guevara anunció que el trancazo sería por dos horas: de 12:00 m a 2:00 pm, lo que generó críticas de las personas que pidieron 10 horas al menos, pues el bloqueo anterior se mantuvo durante seis horas.

Lo ocurrido generó roces incluso dentro de la MUD. Capriles publicó un polémico mensaje en Twitter que dice: “‘Hay que tener buena memoria después de haber mentido’. ¡Mañana usted protesta las horas que quiera! ¡Usted es dueño de sus derechos y del país! ¡Seguimos!”.

Un par de horas más tarde, Guevara informó que los dirigentes de la MUD conversaron y consideraron conveniente acatar lo que pedían los manifestantes: extender a 10 horas el bloqueo.

Antes del trancazo, los abogados de López acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para conocer el alcance de la decisión que le envió a casa. “Para analizar la sentencia, precisar los vicios en el caso que el tribunal reconoce, el alcance de la medida humanitaria y conocer si existen limitaciones, como poder expresarse”, explicó Juan Carlos Gutiérrez a periodistas.

Mientras los opositores trancaban las calles, la Fiscalía citó “en calidad de imputado” al coronel Bladimir Lugo por supuestas violaciones a los derechos humanos. Lugo, militar de la Guardia Nacional, es el responsable de la seguridad del Parlamento, que la semana pasada fue víctima de un ataque salvaje de chavistas radicales -con pistolas, tubos y fuegos artificiales-, lo que dejó a cinco parlamentarios y siete trabajadores heridos.