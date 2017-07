Olla Popular frente al Municipio: “Si ellos no cumplen, estamos de nuevo en la calle”

En reclamo de trabajo genuino, diferentes organizaciones sociales de la ciudad se manifestaron esta mañana en las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredón. “Si ellos no cumplen, estamos de nuevo en la calle. No hay otra herramienta que podamos hacer”, resaltó un integrante de Votemos Luchar, Marcos Carboni, en diálogo con “el Retrato…”

Marcos Carboni, representante de Votemos Luchar (FOTO), comentó que se movilizaron nuevamente por diferentes motivos entre los que resaltó: “Venimos de varios planes de lucha, venimos de cortar la Ruta 2 y de presentar el miércoles pasado un petitorio, en el cual exigimos que se respeten los contratos de trabajo que venimos haciendo y que no nos recorten el laburo”.

“Buscamos que empiecen a generar nuevas fuentes de trabajo. Algunos empleos ya están cortados y otros no sabemos si van a seguir, por todos los recortes que se vienen”, indicó el manifestante.

Además, se refirió a las promesas del gobierno local sobre el surgimiento de nuevas ofertas laborales. “No pasó nada. Bajaron viviendas y a nosotros no nos dieron laburo en las viviendas, seguro se las dan a gente allegada a ellos”, apuntó a la vez que remarcó: “A los que estamos continuamente en la calle, no nos dieron nada”.

“Les molesta que estemos en la calle reclamando, pero no vamos a dejar la calle, porque ellos nos quieran comprar con dádivas”, sostuvo el representante de Votemos Luchar y añadió que participaron diferentes agrupaciones sociales de la manifestación entre las que destacó a MTR, A trabajar, Agrupación Vecinos Unidos, entre otros.

Por otra parte, señaló que “en Mar del Plata todos los días hay un conflicto distinto, no puede ser que no haya soluciones. Hay funcionarios que están cobrando para solucionar las cosas que no te soluciona nada. Supuestamente atiende a las cooperativas para generar fuente de laburo, pero no lo hace”.

Seguidamente, Carboni afirmó que si en los próximos días no hay soluciones a sus reclamos van a quedarse en la calle “hasta que den una solución. Es como siempre, cada vez que se levanta un plan de lucha, se levanta con promesas” y agregó: “Si ellos no cumplen, estamos de nuevo en la calle. No hay otra herramienta que podamos hacer”.

“Si después a los pocos días no lo solucionan, lamentablemente tenemos que estar acá. Ojalá no tuviéramos que estar cortando la calle y molestando al vecino”, indicó el dirigente a la vez que expresó que venían haciendo trabajos en Obras Sanitarias, acondicionamiento de la red domiciliaria de las casas, pintura en los colegios, mejoramiento en las plazas, veredas en los barrios y en el cementerio. “Eran todos contratos que veníamos haciendo hace bastante y de un día para el otro se cortaron”, aseguró.

En relación a lo anterior, explicó que los contratos se cortaron hace aproximadamente 6 meses. “Ellos decían que iban a arrancar, pero nunca arrancaron”, cuestionó Carboni, quién además manifestó que se encuentran afectados más de 50 familias o 250 personas: “Algunos cobran un plan social, pero otros no. No podemos depender de eso, tenemos que depender de nuestra fuente de laburo”.

Por último, en diálogo con “el Retrato….” se refirió a que se encuentran a la espera de una reunión con las autoridades. “No sabemos si nos van a recibir. El Secretario de Gobierno nos preguntó que hacíamos de vuelta en la calle, una vergüenza que nos diga eso un funcionario”, aseveró el representante de Votemos Luchar.