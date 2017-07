Las funciones infantiles del “Colón” tendrán un cupo gratuito para chicos de diferentes barrios

La Municipalidad de General Pueyrredon, a partir de una iniciativa que ya se llevó adelante el año pasado impulsada por el intendente Arroyo, confirmó que -durante las vacaciones de invierno- las funciones infantiles del Teatro Colón tendrán un cupo gratuito para chicos de diferentes barrios.

En este sentido el director del Teatro Colón, Marcelo Gobello, explicó que “hoy (por el lunes) estamos haciendo un avant premier de uno de los dos infantiles que vamos a tener en vacaciones de invierno. Se trata de una obra que se llama “El cofre de los piratas y las princesas”, y lo interesante de esto es que en esta jornada tenemos 450 localidades asignadas a jóvenes de Lomas del Golf, Nuevo Golf, Pueyrredon y Malvinas Argentinas”.

Seguidamente, el funcionario destacó que “estamos trabajando en esto con la colaboración de la concejal Patricia Leniz a partir de las indicaciones del Intendente para que el Teatro Colón sea justamente para artistas marplatenses y la gente de los barrios. Por este motivo hablamos con los productores como el año pasado y tenemos un arreglo por el que nos dejan traer chicos de distintos sectores con entrada libre y gratuita. El año pasado vinieron en total más de 3500 chicos y lo doblemente hermoso es que no solo vienen a ver una obra que no conocían sino que la gran mayoría no conocía el teatro, algo que lo hace aún más importante”, concluyó.