El Frente Socialista y Popular presentó sus candidatos en General Pueyrredón

Con más de 300 personas se celebró en el salón de Santa Ana la peña de presentación de candidatos del Frente Socialista y Popular (FSP). Espacio que lleva a Matías Maciel, Laura Ruocco, Pablo Aceto y Patricia Gordon en los primeros lugares de la nomina de precandidatos a Concejales del partido de General Pueyrredón. Gran emoción y camaradería en un encuentro que marcó el comienzo de la difusión de las propuestas y visiones de una fuerza que viene creciendo en la ciudad y la provincia.

“Traemos a la memoria colectiva la gesta de la independencia, el valor de esos hombres y mujeres que no se arrodillaron ante los poderes de turno. Que se animaron a construir una nación desde lo propio a pesar de los factores externos. No eran hombres ni mujeres de bronce, no eran seres inalcanzables, eran seres humanos como nosotros, que decidieron poner los intereses colectivos por delante de los individuales.” Fustigó un emocionado Matías Maciel precandidato a primer concejal de la ciudad. Y continuó “somos gente común haciendo cosas fuera de lo común. Los vecinos necesitamos una propuesta nueva, que surja desde abajo y que este dispuesta a enfrentar los poderes de turno. Una izquierda popular y democrática que tenga propuestas precisas y concretas” En este sentido, el dirigente planteó “Para resolver la pobreza, el hambre y la mal nutrición de nuestros chicos proponemos la creación de un Mercado Concentrador de Frutas, verduras y pescados. Esto resolvería alimentos nutritivos para comedores escolares y barriales, al mismo tiempo, que garantizaría estabilidad laboral para los pequeños productores del campo y la industria”. Maciel agregó que “en caso de llegar al consejo vamos a proponer la aprobación de ordenanzas que promuevan la realización de foros públicos para discutir las concesiones de los servicios públicos privatizados” por último dijo “la ciudad tiene que ponerse al frente del reclamo de la urgente renovación de la Flota Pesquera para garantizar seguridad a los miles de trabajadores embarcados y reactivar la industria naval”.

“Tenemos la emoción de esta lista que habla sola, acá nadie tiene que preguntar quienes somos que vayan a los barrios, al puerto, a las escuelas, a las salas de salud, ahí encontrarán a estos referentes que pasan sus días defendiendo los derechos de sus compañeros” Exclamó Facundo “Apache” Villalba, precandidato a diputado y referente social.Hicieron llegar sus saludos el candidato a Senador Nacional Víctor De Gennaro, el ex diputado provincial Carlos Nivio, la ex concejal María del Carmen Viñas, la Diputada Nacional (MC) Graciela Iturraspe, el Secretario General de la CTA autónoma, Diego Lencina, el secretario del SAON seccional Mar del Plata, Jorge De Filippis , el Secretario General de ATE Mar del Plata, Ezequiel Navarro y le referente provincial del PTP, Juan Carlos Alderete. Cerró la peña con artistas locales de la talla de Charly Vela, Marino Coliqueo, Lucas Rodríguez Gianneo y Roberto Giménez