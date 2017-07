Marcos Siebert en excelente actuación en las pruebas del GP3 de Austria

Excelente actuación de Marcos Siebert en la telonera de la Fórmula Uno. “Arrancar así es increíble”, dijo el piloto marplatense.El día comenzó de la mejor manera para Marcos Siebert en las pruebas del GP3 en Austria.

El argentino fue el más rápido, seguido de Santino Ferrucci y Nirei Fukuzimi. El piloto del Campos Racing tendrá que retornar a la cinta asfáltica de Austria este sábado a partir de las 4.25, hora argentina, para clasificar. A las 12.10 largará la primera final y el domingo a las 4 la segunda.

“Fue excelente el día. Arrancar así es increíble. Ahora hay que bajar la cabeza y seguir trabajando para la clasificación y carrera de mañana. Hay que ver que se puede mejorar, y qué se puede repetir”, manifestó el marplatense.

Además, agregó: “El circuito lo conocía, había hecho una prueba en GP4 y corrí una carrera de invitado también, pero no mucho más. En el auto trabajamos un poco en la mitad de la tanda antes de poner las gomas nuevas y mejoró, le cayó bien. Igualmente, desde que salí, estaba muy bien

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 28 M. Siebert Campos Racing 27 1:19.703 195.034 18:30:09

2 14 S. Ferrucci DAMS 22 1:19.739 0.036 194.946 18:30:26

3 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 26 1:19.829 0.126 0.090 194.726 18:34:12

4 10 G. Alesi Trident 25 1:19.894 0.191 0.065 194.567 18:29:47

5 6 L. Pulcini Arden International 27 1:19.918 0.215 0.024 194.509 18:32:09

6 1 J. Aitken ART Grand Prix 27 1:20.001 0.298 0.083 194.307 18:33:46

7 3 G. Russell ART Grand Prix 26 1:20.003 0.300 0.002 194.302 18:34:15

8 27 R. Hyman Campos Racing 24 1:20.004 0.301 0.001 194.300 18:32:45

9 22 A. Lorandi Jenzer Motorsport 26 1:20.019 0.316 0.015 194.263 18:31:17

10 24 A. Maini Jenzer Motorsport 27 1:20.123 0.420 0.104 194.011 18:34:52

11 12 D. Boccolacci Trident 23 1:20.155 0.452 0.032 193.934 18:25:39

12 5 N. Kari Arden International 27 1:20.181 0.478 0.026 193.871 18:30:53

13 7 S. Schothorst Arden International 27 1:20.301 0.598 0.120 193.581 18:34:30

14 9 K. Joerg Trident 25 1:20.394 0.691 0.093 193.357 18:30:25

15 26 J. Falchero Campos Racing 26 1:20.528 0.825 0.134 193.035 18:25:50

16 11 R. Tveter Trident 27 1:20.581 0.878 0.053 192.908 18:28:13

17 16 B. Baptista DAMS 23 1:20.605 0.902 0.024 192.851 18:32:00

18 15 T. Calderón DAMS 25 1:20.774 1.071 0.169 192.448 18:27:59

19 4 A. Hubert ART Grand Prix 11 1:22.142 2.439 1.368 189.243 17:57:50