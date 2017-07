Juan Curuchet disparó duro contra la gobernadora Vidal y el Intendente Carlos Arroyo

“En el caso personal, vengo con proyectos de ley de mucho interés, uno que tiene que ver con la identidad, para que en los hospitales públicos se instale un registro de las personas con el objetivo de que los chicos recién nacidos salgan con el DNI del hospital.

“No tenemos registros, pero sabemos pero hay una gran cantidad de chicos en la periferia que no tienen DNI. He armado un equipo de niñez y adolescencia, tengo un comedor en Mar del Plata, ‘El Roperito de Valeria’ del barrio Nuevo Golf, donde asisten 170 chicos. De ellos, el 25% no tiene DNI, por lo tanto, no tienen derecho a la salud, a la educación y a la identidad. El proyecto ya tiene media sanción en el Senado pero estamos a la espera de su sanción en Diputados”.

“En mi Fundación tengo más becados que la Provincia”

Señalo que “Otro de los proyectos, que tienen que ver con el deporte, es replicar el Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard) en la provincia financiándolo con el 0.50% de cada una de las boletas que emita la Provincia en impuesto. Es ahí donde queremos decirle a la sociedad que en una boleta anual puede ser un aporte promedio de entre 5 y 8 pesos por año. Queremos que cada uno de los habitantes de la provincia sea sponsor de nuestros deportistas”.

Mas adelante dijo “Este gobierno invierte el 0,03% de su presupuesto en Deporte, $196 millones, de los cuales $128 se destina a los Juegos Bonaerenses. Nada. La idea es llevar adelante un proyecto de ley que transforme el deporte en la provincia. De no tener nada, a darle al Ejecutivo una herramienta de transformación del deporte de la provincia.

¿Cómo observa la situación de los clubes de barrio?

Hoy los clubes de barrio están cerrando. Nuestro proyecto contempla que el 30% de ese presupuesto sea para infraestructura deportiva, y que el Estado por ley empiece a ayudar a los clubes de barrio que tienen grandes problemas de infraestructura y están viviendo un momento de crisis, sobre todo por los tarifazos. Que apliquen recursos en ellos para que no cierren las puertas.

Las escuelitas deportivas crecen porque los clubes de barrio no los pueden contener, porque tienen que cobrar una cuota y porque los chicos no pueden pagar el micro para ir al club. Han crecido las escuelitas deportivas porque crece la pobreza del deporte y hay un Estado 100% ausente en la materia, en el presupuesto de das cuenta de eso”.

¿Cómo definiría entonces la gestión de María Eugenia Vidal en materia de Deporte?

“Mala. Muy mala. Malísima. La provincia que concentra el 40% de los habitantes de la republica está invirtiendo $196 millones en deporte, donde la mayoría se lo llevan los juegos bonaerenses. No estoy de acuerdo con que la subsecretaría de Deportes esté en el Ministerio de Desarrollo Social, queremos que sea una Secretaría con rango de Ministerio.

El Estado no invierte en Deporte. Como Estado estás diciendo que te querés preocupar por los jóvenes y no le estás dando las herramientas. Son en esas políticas en las que más fallas están teniendo. Esto se cambia con plata y bien administrada. Tiene que existir un organismo eficiente, replicar el Enard en la provincia.

Remarcó que “Para la gobernadora Vidal el deporte no es un derecho. En mi Fundación tengo más becados que la Provincia. Tengo 70 becados y la Provincia ninguno. Dicen que las becas las dan a través del Banco Provincia, de Lotería, pero es porque la Subsecretaría no tiene recursos. Entonces, ¿cómo se contiene a los diferentes deportistas?

De ahí, le dan solamente a los más destacados, a los deportistas de alto rendimiento, que se lo merecen, pero no es como debe ser. La pirámide tiene que tener una gran base y está al revés. La base del deporte está mal. No tenemos futuro de renovación. ¿Por qué en una disciplina hay un deportista de renombre que perdura por 20 años? Porque no tenemos renovación, el recambio que necesitamos. En la cantidad sacas la calidad”.

Al abordarse el último presupuesto, ¿hizo algún planteo ante los legisladores oficialistas por esta situación?

“Cuando se cerró el presupuesto de este año, mandé ocho hojas a la Comisión de Presupuesto para que se revea lo asignado al área y no me dieron ni bola. Hay que revertir esta vergüenza. La Gobernadora dice que está dando la lucha por los jóvenes. Es mentira y el presupuesto te lo dice. La escucho a la Gobernadora hablar pero lo que expresa con la boca no lo expresa en los números”

Resaltó que “La provincia de Buenos Aires tiene incidencia en todas la medallas pero en trabajo de base y aporte al deportista, cero. Todos los deportistas que han logrado medallas en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales, tienen incidencia en la provincia, pero ¿cuánta incidencia tiene el Estado en ellas? Ninguna. Son necesarios los sacrificios personales, pero con un Estado presente”.

¿Y este panorama siempre fue así, incluso durante la gestión Scioli?

“La Secretaría de Deportes de Alejandro Rodríguez (durante la pasada administración sciolista) tenía rango de Ministerio, tenía más recursos, entonces podía hacer más cosas, estaba más cerca, entregando materiales en polideportivos, pero creo que debía tener más presupuesto del que tenía”.

Ahora la problemática se agudizó totalmente. Cuando le sacaste recursos y mandaste la Subsecretaría de Deporte al Ministerio de Desarrollo Social. El deporte no puede estar en Desarrollo Social, una cosa es el deporte social y otra cosa es pelear recursos con un tipo que no tiene caja y le llegan demandas de todos lados”.

Mar del Plata es un distrito vital en la Quinta. Que Cambiemos y Unidad Ciudadana exhiban problemas internos, ¿juega a favor en la campaña de 1País?

“Nosotros tenemos una gran propuesta, creo que con Ariel Ciano como candidato, Sergio Massa y quien habla estamos dando una fuerte propuesta a esta sección y tenemos confianza que nos va a ir bien, cuando hay un Estado que no se está encargando de la gente.

La de Arroyo es la peor gestión de la historia de un intendente en Mar del Plata. Es un intendente que no mueve y no ejecuta, en una ciudad que se está detonando. Quisiera ser optimista, pero tengo un comedor y no lo soy. En Mar del Plata hay 178 mil personas que viven en la indigencia, en chapa, sin tener los servicios básicos. El intendente no va a los barrios, no se lo ve caminando al lado de la problemática. Alguien se tiene que encargar de ir a los barrios a cubrir los servicios básicos.

“Nos presentan un Metrobus para comenzarlo en el 2018. Tenemos que dejar de hacer marketing, cuando Mar del Plata tiene la periferia detonada. Antes de Cambiemos, tenía 70 chicos en mi comedor. Ahora, hay 170, y con asistencia escolar. Los barrios están detonados, la droga corre como nada. Apoyo la lucha contra la droga de este Gobierno pero hay que ir a los barrios. Es grave lo que le está pasando a la Argentina. La Argentina tiene un cáncer a extirpar, que es corrupción”.

En esta elección va a confrontar con otra ex medallista olímpica, Inés Arrondo (ex jugadora de Las Leonas y actual precandidata en la Quinta por el randazzismo), ¿la irrupción de figuras del deporte en la política es una señal de erosión del prototipo de dirigente político?

“Inés es una amiga. Nos conocemos de toda la vida, es una gran trabajadora social, y tiene esa actitud de involucrarse, es muy valorable. Algo está pasando en el país para que figuras provenientes de diferentes lugares, como el deporte, empiecen a involucrarse para transformar. Eso es un indicador de que la política no ha dado la respuesta que la sociedad necesita”.