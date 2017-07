Familiares de El Repunte marchan al Puerto y acusan los empresarios pesqueros

En el marco de la movilización que llevarán adelante los familiares del Repunte el este sábado a las 16 en el Monumento de los Pescadores, Gabriela Sánchez, la hermana del capitán del barco que aún permanece desaparecido, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “no puede haber más Repuntes. En Mar del Plata lo que sobra en los empresarios es plata y poder político”.

En tal sentido, señaló que se encontrarán todos en el monumento de Los Pescadores ubicado en calle 12 de Octubre y Avenida De los Trabajadores a las 16 horas. “La idea es seguir marchando y movilizándonos, porque acá existe un problema, respuestas no tenemos y esta es la única forma de visibilizar nuestros reclamos”, indicó la hermana de Gustavo Sánchez a la vez que remarcó que aún faltan hallar 7 tripulantes del Repunte.

Además señaló que tienen 3 objetivos diferentes “con respecto al primero es que se continúe con la búsqueda. El casco lo encontraron, pero hasta ahora los buzos no han podido bajar por el mal tiempo. El rastrillaje terrestre lo sigue haciendo la familia de uno de los tripulantes desaparecidos junto con los bomberos de Puerto Pirámides, pero Prefectura prácticamente estuvo ausente”.

“Ellos dicen que no tienen tiempos de búsqueda, no quiero preguntar hasta cuándo van a seguir con las tareas, porque me enloquece de solo pensarlo”, sostuvo Gabriela y agregó que los otros dos objetivos son que “se de intervención psicológica a los familiares directos y que existan controles serios y más seguridad en los barcos para todos los demás, porque el Repunte ya no vuelve”.

“Ellos murieron, pero una parte mía murió con él también”

“Jamás en la vida pensé que a mi hermano le iba a pasar una cosa así. A partir del miércoles siguiente a eso, me di cuenta que tenía que transformar este dolor en acción, sino ya hubiera enloquecido. Ellos murieron, pero una parte mía murió con él también”, relató Gabriela.

El Repunte “no tendría que haber salido del puerto de Mar del Plata”

La hermana de Gustavo Sánchez relató a “el Retrato…” que su hermano navegaba hace muchos años. “Este barco estaba parado, no tendría que haber salido del puerto de Mar del Plata”, destacó Gabriela y explicó que en enero tuvieron un problema con el mismo “el agua entraba al barco, entonces lo arreglan, sale y hace un viaje de merluza”.

“El barco queda en Mar del Plata un mes y medio arreglándose. Mi hermano estaba re confiado que estaba todo en orden. Él era una persona que amaba la vida, sus hijos y todo lo que tenía. Navega desde los 17 años, tenía mucha experiencia y si en algún momento hubiera dudado que el barco no estaba en condiciones no hubiera ido, no hubiera arriesgado su vida así”, expresó.

A su vez, continuó en que “él ve que habían soldado una chapa de un metro por un metro, cuando eso tiene que hacerse en dique seco. Este barco estuvo parado 3 años y le renovaron un permiso de actividad pesquera en diciembre de 2016, cuando no tenía terminado los arreglos. El Consejo de Autoridad Pesquero lo autorizó a salir a navegar”.

Además, Gabriela se refirió a los motivos de por qué el barco sale en esas condiciones al mar y apuntó que “hay plata, desidia o estás ocupando un cargo para el que no están preparados, pero eso lo tendrá que investigar el juez” y remarcó: “Nosotros somos familiares que simplemente reclamamos para que no vuelva a pasar lo mismo, porque en todos los hundimientos terminan siempre siendo culpables el clima o el capitán. Nunca prefectura o las empresas”.

“No se habla de la necesidad de trabajar que tienen en el Puerto de la ciudad”

Por otra parte, la hermana del capitán del Repunte sostuvo en diálogo con “el Retrato…” que “otro tema que no se habla es la necesidad de trabajar que tienen en el Puerto de la ciudad. Si haces una denuncia por algo, no embarcás más, porque hay tanta necesidad que hay 20 atrás tuyo esperando”.

En relación a lo anterior, comentó un caso ocurrido este jueves, en el marco de la página web “Ni un hundimiento más” que armaron los familiares del Repunte, donde suben videos, notas y demás información vinculadas al tema de los problemas con las embarcaciones. “Una persona comentó una nota que habíamos subido y le mandaron una corta documento con el fin de amedrentar a los familiares y presionar a que los trabajadores no hagan más denuncias”, afirmó.

Seguidamente, Gabriela cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades a la vez que aclaró: “Nosotros estamos haciendo todo esto por los que vienen para que no haya ningún Repunte más, porque a nuestros familiares no los van a traer”.

“Tengo esperanzas que lo encuentren a mi hermano, pero solo para tener un lugar donde ir a llorarlo y para que tenga un entierro en paz. Es realmente muy triste y tanto los políticos como Prefectura nos han tratado muy mal”, expresó y apuntó el hecho de que a 19 días del hundimiento “ningún psicólogo” atendió a sus sobrinos.

Asimismo, Gabriela se refirió a que habló con la gobernadora María Eugenia Vidal en su última visita a Mar del Plata, después de infiltrarse entre los trabajadores de la UOCRA. “Ella escuchó muy atentamente, dijo que iba a llamar a Prefectura para que se intensifique la búsqueda y que iba a mandar equipos desde Buenos Aires. Tuvimos que hacer una lista con un referente directo de cada familia”, dijo.

Y comentó que la Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, se reunió con ellos el martes. “Ella prometió todo. Nosotros necesitábamos la asistencia psicológica de los familiares directos y lo único que se consiguió es un llamado para ofrecer una caja de alimentos”, expuso.

“Parte de esto lo hacemos para los demás, porque el Repunte ya no vuelve”

Por último, Gabriela aseguró que el sábado participarán todas las familias del Repunte y que inclusive van a asistir trabajadores del puerto. “Ojalá sean muchos los que nos acompañen, porque hay muchos problemas en el puerto queremos darle visibilidad a todo eso. Parte de esto lo hacemos para los demás, porque el Repunte ya no vuelve”, concluyó en diálogo con “el Retrato…”