Cumbre del G20: Continúan los disturbios en Hamburgo

Una nueva manifestación en Hamburgo tiene a la Policía en alerta. Según los cuerpos de seguridad, En el barrio de St. Pauli hay alrededor de 1.000 manifestantes en la “protesta revolucionaria anti-G20”. Los organizadores de la manifestación hicieron un llamado a “llevar la ira contra el sistema a las calles”.

En el Schanzenviertel de Hamburgo, manifestantes han encendido barricadas

May suspende la reunión bilateral con Macri

La primera ministra británica, Theresa May, suspendió la reunión bilateral que iba a mantener el sábado con el presidente argentino, Mauricio Macri. May alegó problemas de agenda, informaron fuentes del Gobierno argentino. La primera ministra británica no fijó una fecha de reemplazo, pero funcionarios argentinos sondeaban la posibilidad de reprogramar un encuentro informal entre ambos.

Putin negó injerencia rusa en elecciones de Estados Unidos

Vladimir Putin negó cualquier injerencia de su país en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en su primer encuentro personal con Trump, dijo hoy el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson. Trump le preguntó varias veces por el asunto en la reunión.

Redoblar esfuerzos contra el terrorismo yihadista

Los países del G20 se comprometieron a reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo yihadista, a mejorar el intercambio de información en este ámbito, ahogar sus fuentes de financiación y evitar su propagada en las redes sociales. La canciller Angela Merkel abogó por “compartir información mucho mejor” entre países para combatir el terrorismo, al estilo de interpol, y llamó a “intensificar” los intercambios de datos relevantes entre fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.

Los líderes del G20 posan para camarógrafos antes de entrar al concierto en la Filarmónica de Hamburgo

Trump y Putin acuerdan una tregua en el suroeste de Siria

Donald Trump y Vladimir Putin acordaron una tregua en el suroeste de Siria durante su primera reunión oficial. La tregua empezará este domingo, según confirmó el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.

18:50 horas. Reunión entre Trump y Putin duró dos horas y cuarto

El primer encuentro oficial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, terminó en Hamburgo después de que ambos mandatarios permaneciesen reunidos durante dos horas y cuarto, más tiempo de lo previsto inicialmente.

Después de su reunión con Putin, Trump llegó a la Elbphilharmonie de Hamburgo

Líderes del G20 llegan a la Filarmónica de Hamburgo

Pese a los bloqueos de los activistas que han convertido a Hamburgo en escenario de batallas campales, los jefes de Estado y de Gobierno del G20 lograron acceder a la Filarmónica de Hamburgo, donde esta noche asisten junto a sus parejas a un concierto y a una cena oficial. Los líderes internacionales enviaron así una señal de normalidad, después de que a lo largo de la jornada, por motivos de seguridad, se viese alterado el programa de actividades pensado para los acompañantes de los mandatarios y de que la primera dama estadounidense, Melania Trump, no pudiese abandonar esta mañana la residencia oficial en Hamburgo debido a protestas de manifestantes.

Merkel califica de “inaceptables” manifestaciones

Merkel condenó las manifestaciones violentas contra la cumbre del G20, que calificó de “inaceptables”, y lamentó las agresiones sufridas por la Policía en los disturbios registrados desde ayer. “Por supuesto que entiendo que la gente se manifieste de forma pacífica pero las manifestaciones violentas ponen en peligro la vida de la gente y eso no se puede aceptar”, criticó la mandataria.

Once heridos graves entre manifestantes

Once manifestantes resultaron gravemente heridos al desmoronarse una valla que intentaban escalar durante las protestas contra la cumbre del Grupo de los Veinte en Hamburgo, comunicó la central de bomberos de la ciudad alemana.

Macri condena al ataque a Asamblea Nacional de Venezuela

El presidente argentino, Mauricio Macri, impulsó ante la cumbre de líderes del G20 de Hamburgo una condena al ataque contra la Asamblea Nacional de Venezuela y alertó de la situación de los derechos humanos en ese país, con el respaldo de México, Brasil y España, entre otros estados miembros. Macri expuso ante el resto de los líderes la exigencia de que se libere a los presos políticos de Venezuela, que se celebren elecciones libres y que haya “concordia” en el país.

Siguen los enfrentamientos entre Policía y manifestantes

La Policía ha vuelto a usar cañones de agua y spray pimienta después de que algunos manifestantes lanzaran piedras a los servicios de seguridad.

De nuevo Trump y el muro

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, se reunieron hoy por primera vez cara a cara para abordar el estado de las relaciones bilaterales, en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo. Sobre el Nafta y otros tratados de libre comercio, Trump solo respondió un escueto: “Ya veremos qué resulta”, pero agregó que se hacen “progresos”. A la pregunta de si sigue pensando que México debe pagar por el Muro contestó: “Absolutely”

El papa se dirige al G20

“Es necesario dar absoluta prioridad a los pobres, a los refugiados, a los que sufren, a los desplazados y a los ejecutados, sin distinción de nación, raza, religión o cultura, y a rechazar los conflictos armados”, escribió Francisco dirigiéndose a la anfitriona de la cumbre, la canciller alemana, Angela Merkel. Según el pontífice, el objetivo del G20 de alcanzar un crecimiento global más inclusivo y sostenible es “inseparable de la necesidad de abordar los conflictos actuales y el problema mundial de la migración”.

Discurso inaugural de Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel, apeló a todos los miembros del G20 a cooperar de manera estrecha para encontrar acuerdos, pero sin olvidar sus principios, en el discurso de inauguración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 en Hamburgo. La mandataria indicó que espera que la cumbre de dos días en Hamburgo sirva para lograr avanzar a la hora de solucionar los problemas urgentes en el mundo. Asimismo, señaló que cree también que todos los participantes trabajarán en ello. Con este espíritu se debería cooperar, agregó, justo antes de la primera sesión de trabajo centrada en el terrorismo internacional. “Sabemos que el tiempo apremia, por ello solo podremos encontrar soluciones si estamos abiertos a hacer acuerdos y nos movemos hacia posiciones de otros sin tener que doblegarnos mucho”, declaró.

Los numerosos disturbios ocurridos de madrugada y durante las primeras horas de la mañana en el marco de la cumbre del G20 que hoy y mañana se celebra en Hamburgo se han saldado, por el momento, con 159 agentes heridos y con casi 60 detenciones, según informó la Policía este mediodía. Entre los heridos también hay manifestantes, pero se desconoce con exactitud el número.

Trudeau contra el cambio climático

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló que los 19 jefes de Estado y de Gobierno del G20 insistirán durante sus reuniones de trabajo hoy y mañana en Hamburgo en la importancia de respaldar conjuntamente la defensa del clima, con el objetivo de persuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Vamos a advertirle que es importante un papel de liderazgo en relación con el cambio climático y la creación de puestos de trabajo de calidad”, declaró el dirigente en una entrevista que hoy publica el diario sensacionalista alemán Bild. “No hay ningún tipo de discusión sobre si el cambio climático se produce o no. El cambio climático supone un desafío pero también vemos en él una oportunidad. Lo mismo ocurre con el libre comercio”, agregó a continuación el mandatario, al que los medios de comunicación han comenzado a referirse como el “nuevo Kennedy” o el político “anti-Trump”.

Cambio de planes

El programa de acompañantes del G20 de Hamburgo, en el que participan las esposas y maridos de los mandatarios internacionales, se modificará hoy por motivos de seguridad. Las autoridades decidieron suspender la visita programada al Centro Alemán de Investigación Climática.

Melania Trump, atrapada por los bloqueos

Al parecer, la primera dama estadounidense no pudo salir de su residencia oficial, debido a los bloqueos de los activistas para protestar contra la cumbre del G20.

“Hasta ahora la Policía no nos ha dado el ok de seguridad para poder abandonar la residencia” declaró una portavoz de la primera dama estadounidense. El bloqueo por el que se vio afectada le impidió unirse con puntualidad al programa de los acompañantes del G20 en el que participan las mujeres y maridos de los mandatarios y que tiene como anfitrión al esposo de Angela Merkel, Joachim Sauer. Melania Trump no pudo, por lo tanto, participar en el paseo en barco que estaba previsto que todos los “consortes” de líderes del G20 realizaran por la mañana, mientras sus parejas se reúnen en la primera sesión de trabajo.

Putin llama a la lucha conjunta contra el terror

Durante su intervención, el presidente ruso llamó a todos los países industrilizados y emergentes a unirse en la lucha contra el terrorismo internacional.

Marido de Merkel con parejas de mandatarios

Joachim Sauer, marido de la canciller alemana, Angela Merkel, ejerce hoy de anfitrión de las parejas de los líderes de las principales economías del mundo y las potencias emergentes, a quienes mostrará un centro puntero de investigaciones sobre el clima situado en Hamburgo.

Primer apretón de manos Trump-Putin

Comenzó la cumbre con retraso respecto al horario anunciado y se confirma que Putin y Trump ya se saludaron. Fue el primer apretón de manos entre los dos mandatarios tras la llegada de todos los líderes al recinto ferial donde tiene lugar la cumbre, informó el portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov.

Policía de Hamburgo pide refuerzos

La Policía de Hamburgo ha pedido refuerzos a sus colegas de todo el país para hacer frente al caos provocado por los activistas anticumbre. Entre otras cosas, informa de que una bengala lanzada al aire casi alcanza a uno de sus helicóptero, pudiendo haber causado un accidente grave.

Merkel recibe a mandatarios

La canciller alemana, Angela Merkel, recibió hoy a los jefes de Estado y de Gobierno del G20 en el inicio de la cumbre de dos días en Hamburgo, que se vio marcada por las fuertes protestas que se desencadenaron por toda la ciudad desde primera hora de la mañana.

111 agentes heridos, 44 detenciones

La Policía emitió un comunicado con el último recuento de los incidentes de anoche, protagonizados por jóvenes encapuchados que reventaron una manifestación convocada por la tarde bajo el lema “Bienvenidos al infierno”.

“Deseando ver a Putin”.

Trump volvió a la carga en Twitter, trinando varios mensajes sobre sus expectativas en la cumbre del G20. Entre otras cosas, el presidente estadounidense dice “estar deseando” ver a Putin, con quien tiene “muchas cosas que hablar”. “¡Representaré a nuestro país bien y lucharé por sus intereses!”, apuntó en otro tuiteo. “Los medios de fake news nunca informarán sobre mí de manera correcta, pero a quién le importa”, agregó.

horas. Cañones de agua

La Policía utiliza cañones de agua para dispersar a la multitud que pretendía bloquear los accesos al centro de congresos. En su cuenta de Twitter, las fuerzas de seguridad de la ciudad informan de sus acciones.

Sabotaje de vías e incendio de autos

La Policía de Hamburgo informó esta mañana de que se había detectado la presencia de objetos sobre las vías en una estación de tren, lo que afectó el tránsito de algunos ferrocarriles. Las fuentes policiales indicaron que durante toda la noche se habían observado en varios puntos de la ciudad a grupos de personas que pretendían proseguir con las protestas registradas ayer hasta pasada la medianoche, mientras que en el barrio de Altona fueron incendiados varios automóviles.

EN RESUMEN…

Los jefes de Estado y de Gobierno del G20 se reunieron este viernes y seguirán sábado (7 y 8 de julio de 2017) en Hamburgo en una cumbre en laque se augura un duro enfrentamiento, sobre todo en temas como laprotección del clima y el libre comercio.

¿Cuáles son los principales temas de la reunión?

Por un lado, se pretende contar con un sistema financiero resistente ante futuras crisis, donde se vigilaría la conocida como banca en la sombra, un conjunto de entidades financieras y prácticas que se mueven al margen de los clásicos controles bancarios, como es el caso de los “hedgefonds” o fondos de alto riesgo. Otros objetivos son aprobar medidas para reforzar las economías y reducir la deuda a niveles sostenibles.

Por otro lado, Alemania se ha fijado entre sus máximos objetivos la protección del clima y la defensa del libre comercio. Junto a estos temas, los principales líderes del mundo debatirán también sobre terrorismo y sus fuentes de financiación, así como sobre lavado de dinero, digitalización, el programa nuclear de Corea del Norte o migración y éxodo. Dentro de este último ámbito se debatirá la iniciativa “Compact with Africa” con la que se busca facilitar a los países africanos el acceso a inversiones.

¿Cuáles son los encuentros bilaterales más importantes en el marco del G20?

El primer encuentro hoy viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, suscita gran expectación debido a las investigaciones sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, pero también por la crisis en Siria y en Ucrania y el debate sobre el control de armamento. También el encuentro de ayer jueves (06.07.2017) entre la canciller alemana, Angela Merkel, y Trump, despertó gran interés debido a las tensiones entre los dos países en temas como el clima y el comercio. Ese día, la mandataria alemana se reunió también con Recep Tayyip Erdogan, que pisa suelo alemán por primera vez desde que hace unos meses acusara a

Alemania de actuar con “métodos nazis” al prohibir el país europeo mítines de políticos del país del Bósforo. Desde entonces, las relaciones entre los dos países pasan por sus momentos más bajos.

¿Dónde se espera más tensión?

Merkel espera negociaciones difíciles en los ámbitos de la protección del clima y el libre comercio. Tras el anuncio de Estados Unidos de salir del Acuerdo del Clima de París, todo indica que Trump quedará aislado en esa cuestión. Se espera que los demás se pronuncien a favor de cumplir con los objetivos del clima fijados. De cumplirse las expectativas sería algo inédito dado que este tipo de encuentros multilaterales se caracterizan por la publicación de una declaración que siempre es acordada por unanimidad. Respecto al libre comercio, Merkel espera que el G20 mande una señal a favor de los mercados libres, contra el aislamiento y a favor del multilateralismo.

