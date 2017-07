Aicega le “apuntó” a Mario Rodriguez…”No hagamos política con resentimiento”

El concejal oficialista aprovechó la última sesión para responder a las acusaciones recibidas por parte de ediles (especialmente de su “socio” en Cambiemos , el radical Mario Rdriguez) con respecto a las reiteradas faltas que tuvo en la Comisión de Educación, la cual preside. “No hagamos política con resentimiento. Creo que tenemos que cambiar la forma de encarar estas cuestiones, yo noto que hay cosas que tienen que ver con cuestiones políticas que van más allá de la educación”.

En el marco de una nueva sesión del HCD, Juan Aicega (FOTO) hizo uso de la palabra y se defendió de las críticas que, tanto concejales oficialistas como opositores, lanzaron contra su labor frente a la comisión de educación, que se reúne los viernes por la mañana.

Al respecto, Aicega dijo que “se están mezclando cuestiones del tipo político con lo educativo” y agregó que “siempre que falté, y fueron siete veces, todas fueron con previo aviso por no encontrarme en la ciudad, menos la última”.

El viernes pasado, admitió el funcionario de Cambiemos, “estaba en la esquina de la municipalidad, tomando un café, donde vi pasar al concejal Rodríguez (Mario – UCR)”. Agregó que “estaba esperando al Ministro Tizado, de producción de la provincia, para hablar sobre el empleo. No estuve hablando del partido de Estudiantes con el Ministro sino del puerto, de las Pymes, de la economía local, tan golpeada en este momento”.

Asimismo, lanzó que “las acusaciones hacia mi persona no tienen sustento”. En lo que tiene que ver con la comisión puntualmente dijo que “ha funcionado correctamente, ha cumplido con el tratamiento de los expedientes, por estas horas, de hecho, se tratarán quince expedientes”.

“Nunca le hemos dado la espalda a la educación, hemos tenido jornadas con la Secretaria y sub secretaria y con los integrantes de la comisión educativa en este recinto, aun recibiendo agresiones y malos tratos”, lanzó el edil.

Reconoció que “probablemente no sea la mejor Comisión de Educación de la historia pero está lejos de ser la peor. 117 pedidos de informe se presentaron este año al departamento ejecutivo desde la comisión. Me pregunto cuántos se entregaron en la última gestión. Sospecho que no tantos”.

Finalmente, manifestó que “me tratan de vago, pero acá hay mucho resentimiento. No hagamos política con resentimiento. Creo que tenemos que cambiar la forma de encarar estas cuestiones, yo noto que hay cosas que tienen que ver con cuestiones políticas que van más allá de la educación”.