El Concejo reconoció la trayectoria deportiva del basquebolista Luca Vildoza

El Concejo Deliberante otorgó el titulo “Mérito Deportivo” al basquetbolista Luca Vildoza “por su destacada labor representando a Mar del Plata con la camiseta de Quilmes y la selección Argentina”.

El acto se desarrolló en el recinto de sesiones, presidido por la autora del proyecto, la concejal Patricia Mabel Serventich (AA), acompañada por los concejales Mario Rodríguez y Eduardo Abud (UCR), por el vicepresidente del EMTUR, Jorge Zanier; el presidente del club Quilmes, Pablo Zabala, por sus padres, familiares, amigos e integrantes del colegio que funciona en la institución.

En primer término fue proyectado el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes.

Después, se proyectó otro video, sintetizando la trayectoria de Vildoza, con testimonios de diversos integrantes, directivos, entrenadores, familiares y amigos.

Luego, Serventich dio las palabras de bienvenida: “Es un orgullo darles la bienvenida a la casa del pueblo. Luca, con su humildad y sacrificio, demuestra que un sueño siempre es posible para todos. Nada es sencillo. Y lo que vas a emprender ahora eso no cambia. Pero viendo tus raíces, sabemos que estás bien acompañado. Desplegá tus alas, estamos orgullosos de vos y seguiremos siempre atentos a tu evolución. Seguí luchando por tus sueños”.

Después, Zanier manifestó: “Bueno, Luca, qué orgullo de la ciudad. Acá están los chicos del club observándote. Ellos pueden fijarse en vos como ejemplo”. Después, el funcionario le entregó a Vildoza un presente en representación del EMTUR.

Por su parte, Mario Rodríguez expresó: “Por tu talento, humildad y sacrificio, vos podrás llegar hasta donde te lo propongas. Chicos como Luca, representan a Mar del Plata en el mundo. No tiene techo. Por qué no soñar? El camino se lo hace uno. Estás para cosas enormes. Tenés en claro hacia dónde vas y cimientos firmes, la familia. El club Quilmes está haciendo una tarea extraordinaria, con los chicos y los jugadores”.

En tanto, Zabala dijo: “No puedo hablar de Luca sin emocionarme. Muchas gracias por el reconocimiento. Desde la institución nos ponemos muy orgullosos de lo que está logrando. Estoy convencido de que uno puede tener objetivos en la vida, pero lo importante no es llegar sino disfrutar el camino. Cuando uno lo ve en cancha, se nota que se divierte. Él tiene magia en las manos. Hace muchos años que en la Argentina no sale un jugador que provoque en la gente la necesidad de levantarse de sus asientos para aplaudirlo”.

Y su papá, Marcelo Vildoza, consignó: “Gracias por el reconocimiento. Pienso que él va a tomar consciencia sobre el reconocimiento de su ciudad en muchos años. Gracias por todo a quienes hicieron posible que él creciera como jugador y como persona”.

Finalmente, Lucas, con emoción en los ojos vidriados, agradeció el reconocimiento: “Muchas gracias a todos. No me esperaba este reconocimiento, me llegó por sorpresa. Me voy a disfrutar y a trabajar porque quiero más y siento que tengo condiciones para hacerlo. A los chicos les aconsejo que trabajen, porque así tendrán posibilidades de llegar.