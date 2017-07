Las Saladitas de Mar del Plata: Piden se aplique la ley en el Shopping Peatonal

Después de las acciones realizadas por el gobierno provincial y nacional en La Salada, el presidente de la UCIP, Raúl Lamacchia, dialogó con “el Retrato…” y remarcó que hay una ley provincial que regula este tipo de comercios, pero que “el municipio de General Pueyrredón no cumple con lo establecido en la misma” a la vez que anunció que pidieron una reunión con las autoridades municipales para solucionar esta problemática.

“Lo que pasó en La Salada era algo anunciado, porque se sabía perfectamente que era un nido de evasión, delincuencia y contrabando decretado por las Naciones Unidas como el mayor centro de ilegalidad de toda América”, sostuvo el titular de la UCIP en la ciudad en conversación con “el Retrato…”

“La actividad realizada en ese ámbito genera una competencia desleal y destructiva del comercio legalmente instalado, al mismo tiempo que ha sido vehículo de contrabando, canalización de productos proveniente de talleres clandestinos y de evasión tributaria millonaria en perjuicio de los comerciantes directamente y de todos los argentinos que deben tributar lo que en ese antro de corrupción se evade”, expresó.

En tal sentido, Lamacchia, señaló: “Sabíamos que tarde o temprano se iba a destapar lo que realmente sucede, porque no es solamente un problema de tipo comercial y de ilegalidad, sino que a través de eso hay mafia y delincuencia”.

Además, hizo hincapié en la Ley 14369, que sancionaron en 2012 y que reguló la Salada y Saladitas “estableciendo que estos formatos no podían existir más ni habilitarse de la forma que se venían haciendo hasta ese momento, que debían cumplir los requisitos y condiciones que estaban establecidos en la ley y al mismo tiempo las saladitas y la salada misma que están en funcionamiento al sancionarse la ley, tenían entre 1 y 2 años para regularizar la situación”.

“Esa Ley no se cumplió y en Mar del Plata misma tampoco se aplica. El municipio la ignora políticamente y se habilitan muchos ámbitos de comercialización tipo Saladitas en las que no se individualiza claramente a quién está en cada puesto, no se los habilita adecuadamente y entonces, reina la ilegalidad y la evasión”, apuntó.

“La Salada ha sido proveedora de diferentes emprendimientos de nuestra ciudad que se han conformado en verdaderas “saladitas”, además de numerosas ferias como la existente en Plaza Rocha, el barrio Belgrano, muchas de las denominadas “ferias americanas”, venta ambulante y nuevos formatos ilegales como los showroom que han proliferado el último año en nuestra ciudad”, detalló.

En relación al Shopping Peatonal de Mar del Plata y diferentes establecimientos de ese estilo que hay en la ciudad, indicó que “no hay controles adecuados e incluso muchas veces son formatos que no se pueden controlar” y ejemplificó que “muchos puestos de La Salada se alquilan por hora. Por eso si va la Afip en una hora está uno y en otra, otro diferente. Es imposible de controlar adecuadamente”.

En referencia a lo anterior, manifestó que “la ley establece que los propietarios o administradores de esas ferias multipuntos son co responsables solidarios del pago de tributos, de impuestos y tasas con quienes estén comercializando dentro de ese espacio, pero no se cumple nada de esto”.

En ese contexto, aseguró que pidieron al gobierno que cumpla la ley, la cual está reglamentada y que de esa forma “se evite esta gran ilegalidad” y destacó que “el problema es: llevamos todo poco a poco de la ilegalidad a la legalidad o sino va a ser al revés y los comerciantes que están en la legalidad van a empezar a pasarse a la ilegalidad”.

Y comentó que si sucede esto último los comerciantes “van a dejar de pagar, de cumplir con las normas legales o van a empezar a ir a La Salada en Buenos Aires a comprar sin factura y sin nada y lo venden en sus negocios como si fueran marcas de primer nivel”.

Asimismo, Lamacchia detalló que en Mar del Plata “está todo regulado por la ley provincial, pero que el municipio de General Pueyrredón no cumple con lo establecido en la misma” y aclaró que “primero deberían darle a los comercios la oportunidad que se legalicen, que adecúen el establecimiento a lo que dice la ley y si en el plazo que se le da no cumplen, clausurarlo” a la vez que detalló que se contactaron con las autoridades municipales por este tema, pero que hasta el momento no han tenido respuesta alguna.

Por otra parte, el representante de la UCIP en Mar del Plata se refirió a la forma de funcionamiento de los locales del Shopping Peatonal “hay gente individualizada, no como sucede en Buenos Aires, pero no se controla adecuadamente y no se emite factura como corresponde”.

“Hay diversidad de formas, pero en general no son habilitados los puestos”, resaltó Lamacchia a la vez que informó que pidieron una reunión “para aportar y solucionar este problema y que la Municipalidad actúe. Lo hemos planteado a partir de que sale todo esto y después de una reunión con el Inspector General en donde le hemos pedido que empiece a aplicar la ley”.