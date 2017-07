La defensa de Federico Sasso anunció que a “a la brevedad” pedirá su excarcelación

Después de que la Fiscalía pidiera la prisión preventiva de Federico Sasso en el marco de la causa que se le sigue por haber ocasionado la muerte de Lucía Bernaola en un accidente de tránsito en la costa, el abogado, Pablo Romano dialogó con “el Retrato…” y comentó que ya se encuentra trabajando en el pedido de excarcelación de Federico. “Seguramente a la brevedad estaremos presentando los escritos pertinentes”, manifestó.

“En el día de ayer el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y solicitó un cambio de calificación al Juzgado de Garantías N° 3 (N.de R: Homicidio simple) , asique estamos a las resultas de lo que vaya a decidir la jueza”, sostuvo Pablo Romano a “el Retrato…”

En relación al cambio de calificación, indicó: “No estamos de acuerdo, es un pedido que hace el Ministerio Público, dentro del abanico de facultades que tiene, pero eso lo va a resolver el juzgado y la defensa va a actuar en su caso”.

Asimismo, manifestó que “había una calificación preliminar, por la cual Federico fue indagado. Por eso, no creemos que esté a derecho el cambio de calificación” y añadió que tampoco creen que “el hecho pueda estar comprendido en la figura de homicidio simple con dolo eventual, porque ya hay una figura que se diseñó específicamente para absorber este tipo de hechos”.

“Hay una discusión de muchos años doctrinaria y jurisprudencial entre el homicidio culposo y el cometido con dolo eventual, entonces se llegó a un punto que el legislador crea la figura del homicidio culposo agravado que comprende todas las circunstancias que se dieron en este caso”, apuntó.

Y añadió que “no tiene sentido querer salirnos de la figura y buscar una estructura análoga cuando ya el legislador creó un tipo específico” a la vez que remarcó que “de todos modos hay que estar a la espera de lo que resuelve el juzgado, que tiene tiempo hasta el lunes”.

En ese contexto, detalló que presentará el pedido de excarcelación antes del fin de semana. “La investigación venía con un velo conductivo y te encontras con un pedido de preventiva esperable, pero con un cambio de calificación que nos sorprendió como defensa”, destacó Romano y comentó que dicha situación los obliga a reaccionar dentro de la causa.

Seguidamente, aclaró que por el momento no ha podido tomar contacto con el expediente, pero que presentó una solicitud de préstamo de la causa, aunque aseguró que ya se encuentra trabajando en base al pedido hecho por la Fiscalía. “Me compete la vía recursiva en caso de que la resolución no me sea favorable”, remarcó.

Federico Sasso sigue detenido en la ciudad de Balcarce

Por otra parte, se refirió a que Federico Sasso sigue detenido en la ciudad de Balcarce. “Tuve contacto con él y la próxima semana lo voy a ver nuevamente, después que haga las presentaciones en el juzgado”, aclaró el defensor y agregó que el joven de 19 años “anímicamente no está bien: ha perdido el sueño como también la familia está atravesando una situación bastante complicada en ese sentido”.

“Le he pedido al Juzgado para que designen profesionales en la materia y que lo puedan asistir, pero también depende de lo que resuelva la jueza de garantías con respecto a la designación de los profesionales”, señaló Romano.

Por último, el abogado defensor de Sasso hizo hincapié en que las presentaciones “se hacen en general en forma escalonada, se va de mayor a menor: se hace un planteo principal y luego se van planteando otras situaciones en forma subsidiaria como un arresto domiciliario, salidas transitorias, etcétera”.

“La excarcelación implicaría el cese de la privación de libertad y después vas con medidas de morigeración que seguís con un estado de privación de libertad, pero con determinados beneficios que se fundamentan en que te puedas seguir desarrollando como persona, no te cercenan el 100% de libertad”, afirmó a “el Retrato…”