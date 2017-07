El Intendente firmó Convenio de Contraprestación con 16 Sociedades de Fomento

Con la presencia del Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo y de la Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad Stella Maris Marinier, este miércoles se llevó a cabo la firma del Convenio de Contraprestación de Servicios correspondiente al año en curso con un primer grupo de fomentistas.

En esta oportunidad, las Asociaciones Vecinales de Fomento que suscribieron el acuerdo fueron 16: Barrio Feliz, Cerrito y San Salvador, Coronel Dorrego, El Progreso, Estación Camet, Estación Norte, Florentino Ameghino, San Martín, General Pueyrredon, Jardín de Peralta Ramos, Juramento, Las Margaritas, Parque Independencia, Santa Rosa de Lima, Termas Huinco y San Eduardo del Mar.

“Estamos muy contentos por este acto”, señaló el intendente en el inicio de su alocución. “Es una reunión muy importante. De alguna manera, comenzamos a regularizar una situación que fue muy complicada y dificil de resolver. Y quiero aprovechar para puntualizar algunas cosas para que los vecinalistas lo sepan”, agregó.

En ese sentido, Arroyo aprovechó la presencia de fomentistas para trazar un panorama de la situación económica que encontró al asumir la gestión. “Quiero dejar en claro que siempre existió la voluntad nuestra de cumplir con obligaciones. Y esto se complicó -en principio- por el desorden administrativo que encontré al llegar a la gestión. Y en segundo lugar se complicó por nuestra situación económica. El último informe que llegó a mis manos me dice que la Municipalidad tiene un pasivo de 1273 millones de pesos, de los cuales 273 ni siquiera estaban contabilizados. Es fácil hacer cosas y dejar las deudas para que las pague el que sigue”, afirmó.

“Yo creo que –en el idioma castellano- cuando una persona no tiene vergüenza se le dice sinvergüenza. Yo creo que hay muchos sinvergüenzas. Tengo la documentación que constata todo lo que estoy hablando. No estamos mal porque sí. Yo no necesito ningún despertador, porque desde el inicio de mi gestión he estado luchando para que Mar del Plata siguiera funcionando. Por eso quiero sincerarme con ustedes y que sepan la verdad”, explicó a los vecinalistas.

Por último, el intendente manifestó: “Desde el punto de vista político esto no es muy conveniente para mí. Sería mas facil si nos sacáramos una foto, sonriéramos e hiciéramos como que acá no ha pasado nada. Y quedo bien con los vecinos. Pero yo quiero quedar bien con la verdad. Las sociedades de fomento tienen derecho a percibir lo que legalmente le corresponde. Cada centavo, acá, cuenta porque es plata de los vecinos. Mi primera obligación es cumplir con la Ley. Y eso es lo que trato de hacer”, finalizó Arroyo.

Por su parte, la Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad Stella Maris Marinier se mostró conforme por la firma de los convenios. “A partir de este acto vamos a suscribir los nuevos convenios de contraprestación de servicios del 2017. “Todo el fomentismo tiene tiempo hasta el 31 de julio para rendir toda la documentación atrasada en Contaduría. Y a su vez, tienen que rendir los que firmen convenio el mes de junio para que sea pagado durante el transcurso de este mes”, agregó.

“Decidimos hacer tres grupos para que hagan la firma de los convenios, en la medida en que cada uno vaya trayendo la documentación requerida. Están todos notificados de la fecha límite. Hasta el 31 de julio tienen que rendir, ya que el decreto salió en el Boletín Oficial, más allá de la notificación que nosotros les damos y las explicaciones que otorgamos a cada uno en particular”, concluyó la funcionaria.