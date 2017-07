Vilma Baragiola: “Poco a poco se irán acortando las horas del viaje”

Después del viaje inaugural del tren que une Capital Federal con Mar del Plata del que participaron el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal como también la Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola; la funcionaria local dialogó con “el Retrato…” y destacó la importancia de la iniciativa. Además, se refirió a las próximas elecciones y anunció que en los próximos días abandonará el mando del Ministerio.

En tal sentido, Baragiola realtó: “Pertenezco a la familia de ferroviarios. Mi abuelo conducía locomotoras y mi mamá trabajó en vías y obras. Me crié viniendo a la oficina de mi mamá y viniendo a comer asaditos con los trabajadores del ferrocarril”.

“Eran otras épocas y la verdad que uno anhelaba esa posibilidad. Cuando me tocó ser diputada reclamé por la vuelta del tren a la ciudad, luego lo hice como concejal y a partir de 2015, reclamamos permanentemente por esta vuelta del tren“, indicó la funcionaria.

A su vez, resaltó que la vuelta del tren a la ciudad estaba incluida en uno de los puntos de la campaña de Arroyo y que, tanto María Eugenia Vidal como Mauricio Macri, “han dado la posibilidad de que estas unidades circulen, nos conecten, con un pasaje muy económico y con la posibilidad de que los jubilados con 50% menos puedan venir y salir de la ciudad”.

“Son unidades muy confortables, cómodas y con un muy buen servicio”, sostuvo y destacó su alegría, “porque Mar del Plata de a poco vuelva a tener servicio en cantidades necesarias”. Además, aseguró que “se van a ir acortando las horas a través del tiempo, va a ir mejorando la construcción de la vía para lograr achicar las horas de viaje” y que de esta forma, se consiguió tener “un sistema de transporte alternativo, que se agrega al que teníamos de colectivo y avión, que no para todos era accesible”.

“En los próximos meses vamos a tener un sistema de avión más económico”

Asimismo, indicó que tal como anunció Dietrich “en los próximos meses vamos a tener un sistema de avión más económico para comunicar el afuera. Si hablamos de una ciudad turística el transporte es una de las herramientas que necesitamos para darle otra posibilidad al que elige visitarnos o al marplatense que necesita salir de la ciudad”.

Elecciones: “Todos los días se trabaja para poder ir dándole respuestas al vecino”

Por otra parte, se refirió a las próximas elecciones. “La gobernadora le pidió a Franco Bagnato y a mí que la acompañemos en este viaje, se arranca una época distinta”,indico a la vez que agregó que el intendente Arroyo con la gobernadora Vidal son quienes tienen “la responsabilidad de llevar adelante el gobierno de la ciudad de Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires, como a nivel nacional Mauricio Macri”.

“Se sabe lo que la provincia y la nación están depositando en la ciudad, dándole la posibilidad de que se pueda llevar adelante parte de esta gestión. Por supuesto que falta, pero todos los días se trabaja para poder ir dándole respuestas al vecino”,indicó la Ministra local a la vez que destacó el trabajo del intendente Arroyo.

Por último, comentó que en los próximos días se irá de la gestión. “Tanto el intendente como yo entendemos que si vamos a iniciar una campaña todo se tiene que hacer con responsabilidad. Estoy en un área más que sensible y no puedo dejar de atender a un vecino, porque tengo que hacer un debate o tengo que hacer una nota. No me lo permitiría”, remarcó.

Y agregó que “deberá venir alguien a la Secretaría que pueda llevara adelante la tensión social y mi equipo se quedará hasta que esta persona llegue, para poder asesorarlo, darle información y ayudarlo a encaminar el nuevo comienzo de gestión y por mi parte para poder trabajar con otra tranquilidad”.

En ese contexto, anunció que “el 14 de julio es la fecha para los funcionarios nacionales”, pero consideró que “los provinciales estaremos alrededor de esa fecha”, a la vez que comentó que ya tiene todo preparado “para en los próximos días irme de la Secretaría” y agradeció al intendente Arroyo, por “la confianza” que le dio y por la posibilidad de dejarla “trabajar libremente. Eso no suele pasar mucho”.