La Fiscalía pide la prisión preventiva de Sasso por la muerte de Lucía Bernaola

En el marco del accidente automovilístico ocurrido en la costa de la ciudad que terminó con la vida de una joven de 14 años, Lucía Bernaola, el abogado que representa a la familia de la menor, Maximiliano Orsini, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que este martes la Fiscalía presentará la prisión preventiva”

En tal sentido, Orsini, que se encuentra constituido como particular damnificado en la causa que se le sigue a Federico Sasso por el delito de homicidio culposo indicó que“se agregó este lunes el dictamen de la pericia accidentológica que se hizo el 24 de junio y esta semana se va a agregar también el informe accidentológico de parte nuestro, porque aportamos un perito propio”.

Las pericias determinaron que “la alcantarilla no tuvo nada que ver”

En ese contexto, afirmó que “según lo que surge preliminarmente de la pericia, no es verdad lo que dijo el imputado al momento de prestar declaración indagatoria sobre que pasó por encima de una boca de tormenta y por tal motivo, perdió el control; eso no está determinado. La alcantarilla no tuvo nada que ver”.

“Sino hay peligro de fuga, deberían darle la libertad a Sasso”

Asimismo, indicó que este martes se le vence el plazo a la Fiscalía para presentar el pedido de prisión preventiva. “Es un delito que por el encuadre que tiene, si no hay peligro de fuga, deberían darle la libertad”, sostuvo el abogado y agregó: “Aunque nos vamos a oponer, la realidad es que ya estamos barajando esa posibilidad”.

Por otra parte, hizo hincapié en la autopsia y adelantó que ya está hecha y agregada en la causa y comentó que esta semana tendrá acceso a la misma. “En el día de la fecha también se hizo la pericia telefónica, así que en los próximos días se elevarán los informes de la misma”, sostuvo.

La justicia ordenó una inhibición general de bienes sobre Sasso

A su vez, se refirió a que el padre de Lucía Bernaola pidió una inhibición general de bienes con respecto a Federico Sasso, ya que en principio no tenía bienes a su nombre, para afrontar el futuro juicio civil y la justicia de garantías resolvió favorablemente tal petición.

“Evaluaremos si pedido de excarcelación directa o un planteo de morigeración”

Por último, Pablo Romano, abogado defensor del joven de 19 años, Federico Saso en conversación con “el Retrato…” adelantó que “una vez que esté planteada la prisión preventiva, pedirán el préstamo del expediente para poder analizar todas las pericias que ya están agregadas en la causa” y añadió que “en base al planteo que haga la fiscalía, la defensa va a interpretar y hará el descargo pertinente”.

“Una vez que tengamos el esquema estratégico de la Fiscalía vamos a terminar de acomodar los planteos de la defensa y se evaluará si hacemos un pedido de excarcelación directa o un planteo de morigeración de la prisión preventiva pedida por la Fiscalía”, sostuvo el abogado defensor.