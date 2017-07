Desarticularon dos fiestas clandestinas que fueron convocadas por redes sociales

“Se nota una merma en la realización de este tipo de eventos ya que las políticas de prevención y concientización del gobierno del intendente Carlos Fernando Arroyo están generando los resultados previstos”, expresó el director de Gobierno, Emiliano Mensor.

El Municipio de General Pueyrredon, a través del Programa “Mar del Plata Segura”, logró desarticular dos fiestas clandestinas que habían sido convocadas a través de las redes sociales.

Con la colaboración de la Policía Local y Provincial, se dio intervención en las zonas de Constitución y Playa Grande, donde luego de constatar diferentes direcciones que habían sido aportadas en las redes sociales, se logró dar con estos dos domicilios.

De forma voluntaria y pacífica, hicieron entender a los organizadores que este tipo de eventos no pueden realizarse en lugares no habilitados para tal efecto ya que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad y otros requisitos que solicita el Estado.

Al respecto, el director de la Secretaría de Gobierno, Emiliano Mensor, expresó que “estos operativos seguirán realizándose de forma permanente garantizando una presencia del Estado las 24 horas en la vía pública”.

“Igualmente, se nota una merma en la realización de este tipo de eventos ya que las políticas de prevención y concientización del gobierno del intendente Carlos Fernando Arroyo están generando los resultados previstos”, concluyó el funcionario.