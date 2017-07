“De la actitud del Gobierno depende el inicio del segundo cuatrimestre en las universidades”

Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum, lamentó haber llegado a esta altura del año sin paritaria y con riesgo de no comenzar las clases. Advirtió que si Esteban Bullrich renuncia antes de resolver el conflicto, para encabezar la lista de Cambiemos, “a donde vaya, los docentes lo iremos a buscar”



A pocos días del receso de invierno y a más cuatro meses de iniciados los reclamos, los docentes universitarios nucleados en Adum volvieron a advertir que el comienzo del segundo cuatrimente “está en riesgo y depende, pura y exclusivamente, de la actitud del Gobierno” para con la paritaria del sector.



“Es increíble que a esta altura del año, los dos máximos responsables de la política educativa nacional, como lo son el ministro de Educación y el secretario de políticas universitarias, no hayan podido resolver la paritaria nacional con los docentes universitarios. Pero lo que es aún peor es que tienen conflictos en todas las unidades académicas del país. Y son ellos mismos quienes han decidido que eso sea así, al no convocar a la paritaria nacional de los docentes, que fija el piso del salario”, razonó el secretario general de Adum, Pedro Sanllorenti.



“Es necesario que se sepa y entienda que, frente a este panorama, los responsables por el inicio del segundo cuatrimestre son los funcionarios del Gobierno y no los trabajadores. Está en sus manos que comiencen o no las clases después de las vacaciones”, reforzó el dirigente, que recordó que la medida de fuerza que se realizaría si no hay convocatoria al diálogo paritario fue elevada a la Conadu por disposición de la asamblea de delegados, afiliados y comisión directiva de Adum.



“El momento de destrabar el conflicto es ahora. Sabemos que en 10 o 15 días los actuales responsables de Educación van a renunciar a sus cargos para poder integrar las listas de cara a las próximas elecciones legislativas. Que sepan que si se van sin solucionar este tema, realmente tendrán un problema serio en la campaña: todos los sindicatos iremos a buscarlos a donde ellos vayan o estén. Es necesario, por ende, que en los próximos días haya una oferta superadora para que pueda empezar el segundo cuatrimestre sin problema”, completó Sanllorenti.