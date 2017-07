La Federación de Trabajadores de la Energía obtuvo la Personería Gremial

Por una resolución judicial de la Cámara Nacional del Trabajo, se dictó el otorgamiento de la Personería gremial a la Federación de Trabajadores de la Energía que conduce José Rigane (FOTO). La Fetera se creó en 1995 y desde el 2000 que esperan este fallo.

La Federación de Trabajadores de la Energía obtuvo mediante un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones el derecho al acceso a la Personería Gremial. Ahora, el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, deberá firmar la resolución para finalmente publicar en el Boletín Oficial el otorgamiento a la Organización que conduce José Rigane

En el 2000, mientras transcurría el Gobierno de la Alianza que presidía a nivel nacional Fernando De la Rúa, aquella Federación de Trabajadores de la Energía, creada en 1995, presentaba todos los requisitos y avales ante el Ministerio de Trabajo para obtener la tan ansiada por todos los gremios Personería Gremial. En esta oportunidad, casi dos décadas después, la Justicia falló a favor de los energéticos y le dio la derecha a José Rigane y sus hombres. Ahora, lo que resta sería un mero trámite administrativo aunque los antecedentes no son un un estímulo de tranquilidad para la Fetera. Es que el Ministerio de Trabajo ahora tiene que informar mediante resolución y publicación en el Boletín Oficia, el otorgamiento de la P.G. a la Federación, algo que no hace desde que asumió y por el contrario, intenta cajonear todos los expedientes de diversos sindicatos. “Triaca no debería apelar este fallo, estaría vulnerando mas derechos de los trabajadores”, se esperanzó el Adjunto de la CTA Autónoma “que los gobiernos anteriores no nos la hayan otorgado fue un decisión política”, recuerda el titular de la organización.

Rigane llevó el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y esta se pronunció en, al menos, tres oportunidades, a favor del gremio.

Ahora, una vez que Trabajo se pronuncie mediante resolución ministerial, Fetera quedará oficialmente reconocida y el próximo paso será reunir al Consejo Directivo y poner a disposición de los miembros la realización de la elección de autoridades.

Fuente: Sonido Gremial