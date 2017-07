Un triunfo y una derrota en las Semifinales de Descenso del Torneo del Interior A

Se disputaron este sábado las Semifinales de Descenso del Torneo del Interior A, en donde hubo una buena y una mala para los representantes de la Región Pampeana, ya que Comercial derrotó 24 a 20 a Peumayén de Mendoza, en tanto que San Ignacio cayó 18 a 0 ante Neuquén.

El “Celeste” jugó un partidazo y a base de su defensa se pudo sacar de encima a un complicado equipo de Cuyo.

Los tries de Diego Jiménez, Héctor Sandullo y Felipe Robles, además de los tres penales de Rodrigo Oliver, le alcanzaron a los de Mauricio Vazquez para despedirse del certamen con su primera victoria y mantener esa plaza para la Región.

Por su parte en Valle Hermoso el local no tuvo la misma suerte y cayó sin atenuantes ante Neuquén Rugby.

Ahora San Ignacio deberá viajar a Mendoza para enfrentar el 29 de julio a Peumayén, en un único partido en el cual el que no logre ganar perderá una plaza para el próximo año en el Torneo del Interior A en su Región.

Resultados:

Torneo Del Interior A:

Comercial 24 – 20 Peumayén

San Ignacio 0 – 18 Neuquén

Copa Imágenes MDQ M19:

Comercial 47 – 14 Biguá

San Ignacio 8 – 42 Sporting

Universitario 40 – 0 Pueyrredon

Villa Gesell GP – PP Los 50

Copa Imágenes MDQ Plantel Superior:

Comercial 21 – 17 Biguá (Intermedia)

Comercial 24 – 36 Biguá (Primera)

San Ignacio 15 – 48 Sporting (Intermedia)

San Ignacio 17 – 39 Sporting (Primera)

Unión del Sur 17 – 56 Mar del Plata Club (Intermedia)

Unión del Sur 14 – 52 Mar del Plata Club (Primera)

Universitario 22 – 19 Pueyrredon (Intermedia)

Universitario 46 – 39 Pueyrredon (Primera)

Desarrollo:

Los 50 62 – 0 Náutico Necochea

Villa Gesell 29 – 15 Uncas

M16:

Mar del Plata B 7 – 40 Universitario B