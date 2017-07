Fernando Cavenaghi tuvo una Monumental despedida del fútbol

Fernando Cavenaghi le dijo adiós al fútbol de manera oficial con una gran fiesta en el estadio Monumental. Uno de los últimos ídolos de River puso punto final a su carrera como profesional con un evento que tuvo todos los condimentos: un partido, música y mucha emoción.

El estadio estuvo colmado debido a que los hinchas agotaron las entradas en solo tres días ni bien salieron a la venta. De Mar del Plata y la costa se destacó la presencia de unos 300 hinchas en un viaje organizado por la Ag rupación “Mono Burgos” que preside Ricardo Liseaga Viñas. La fiesta contó con la participació de más de 60 invitados, entre ex futbolistas y jugadores en actividad.

El evento comenzó pasadas las 19, con la presentación de todos los participantes. Uno a uno, los futbolistas y ex futbolistas salieron al campo de juego desde el vestuario y recibieron el aplauso de los hinchas. También estuvieron glorias del club “Millonario” como Amadeo Carrizo y Norberto Alonso.

Luego, fue el turno del gran homenajeado. Fernando Cavenaghi salió a la cancha de la mano de su esposa y junto a sus tres hijos. Los hinchas formaron un mosaico en su honor en las plateas altas del Monumental. También cantaron por el “Cavegol”, por River y en contra del clásico rival, Boca Juniors.

Algunas de las personalidades que jugaron el partido despedida del “Torito” fueron ídolos de River como Enzo Francescoli, Pablo Aimar, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Alejandro “Chori” Domínguez. Los técnicos de los equipos fueron Ramón Díaz, junto a su hijo Emiliano, y Américo Rubén “Tolo” Gallego. El homenajeado jugó un tiempo para cada lado e hizo cuatro goles.

En el entretiempo hubo un show musical a cargo de “Los Totora” y, una vez finalizado el partido, fue el momento para la emoción: al ex futbolista le mostraron un video con los testimonios de sus padres, de su esposa y de sus hijos.

“Estoy muy orgulloso de ser hincha de este club, de ser parte de la historia de esta institución, de haberme criado dentro del corazón de este club desde que tenía 12 años. Tengo una historia de vida acá: fui al secundario, viví en la pensión…”, dijo, emocionado, “El Torito”.

Luego, agradeció a los jugadores y ex jugadores que participaron del encuentro, a los trabajadores del club y a su familia. “Esto no es una despedida, es un homenaje. Yo de este club no pienso irme nunca más”, recalcó antes de subirse a un micro sin techo para dar una vuelta olímpica y saludar a los hinchas en medio de un show de fuegos artificiales.

El ex delantero, de 33 años, comenzó su carrera en River en el 2001 y tuvo tres ciclos en el club (2001-2004, 2011-2012 y 2014-2015). Es querido por los hinchas debido a que regresó en el momento más difícil de la entidad: tras el descenso al Nacional B, fue uno de los comandó la vuelta a Primera. En el 2015, se despidió del “Millonario” levantando la Copa Libertadores.

Cavenaghi convirtió 112 goles con la camiseta del “Millonario” y está entre los diez goleadores históricos de la institución de Núñez.

Además, jugó en Spartak Moscú, Girondins de Burdeos, Mallorca de España, Inter de Porto Alegre, Villarreal de España, Pachuca de México y la Selección Argentina. Su último partido fue en 2016, en el Apoel Nicosia de Chipre.